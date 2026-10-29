«Χωριάτικο»: Αποκάλυψη DEBATER – Οι απειλές για 200.000 ευρώ τον μήνα στον Γιαννακόπουλο και η διαμάχη για τη «Σπηλιά» στη Μύκονο

Μια διαφορετική πτυχή της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Άγγελου Γιαννακόπουλου, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης «Χωριάτικο», φωτίζει αστυνομικό έγγραφο που έχει στη διάθεσή του το DEBATER.

Το έγγραφο αφορά έρευνα για καταγγελλόμενες απειλές και εκβιασμούς, με φόντο την επιχειρηματική αντιπαράθεση για το γνωστό εστιατόριο «Σπηλιά» στη Μύκονο.

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Στις σελίδες του περιγράφονται συναντήσεις που καταγράφηκαν από αστυνομικούς με ειδικά τεχνικά μέσα, τηλεφωνικές επικοινωνίες, απαιτήσεις για υπέρογκα χρηματικά ποσά και αναφορές σε πρόσωπα που έχουν απασχολήσει τις διωκτικές Αρχές για υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η καταγγελλόμενη απαίτηση καταβολής 200.000 ευρώ κάθε μήνα για την «προστασία» επιχειρήσεων συμφερόντων του Γιαννακόπουλου.

Πρόκειται για διαφορετική αστυνομική έρευνα από εκείνη που οδήγησε στις πρόσφατες συλλήψεις για το «Χωριάτικο». Στη συγκεκριμένη πτυχή της υπόθεσης ο Γιαννακόπουλος εμφανίζεται ως πρόσωπο που καταγγέλλει ότι δέχθηκε απειλές και οικονομικές απαιτήσεις.

Η «Σπηλιά» της Μυκόνου και η επιχειρηματική διαμάχη

Σύμφωνα με το αστυνομικό έγγραφο, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος βρισκόταν σε δικαστική διαμάχη με τον επιχειρηματία Νικόλαο Χανιώτη για τη διαχείριση και λειτουργία του εστιατορίου «Σπηλιά», στην περιοχή Καλαφάτη της Μυκόνου.

Οι δύο πλευρές εμφανίζονται να κατέχουν από 50% της επιχείρησης, με τον Γιαννακόπουλο να έχει αποκτήσει το ποσοστό του από τον αδελφό του συνεταίρου του.

Η συνεργασία τους, ωστόσο, οδηγήθηκε σε σοβαρή ρήξη, με εκατέρωθεν καταγγελίες και δικαστικές ενέργειες.

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Στην αστυνομική έρευνα διατυπώνεται η εκτίμηση ότι η επιχειρηματική αντιπαράθεση συνδέθηκε με την εμπλοκή προσώπων που φέρονται να δραστηριοποιούνταν στον χώρο των εκβιασμών.

Ειδικότερα, στο έγγραφο αποδίδεται στον Νικόλαο Χανιώτη η φερόμενη ανάθεση εκφοβισμού του Γιαννακόπουλου και συνεργάτη του σε πρόσωπο γνωστό με το προσωνύμιο «Έντικ», το οποίο ταυτοποιείται ως Έντβαρντ Νταμοτσίδης.

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Πρόκειται για αξιολόγηση της αστυνομικής έρευνας και όχι για τελεσίδικα αποδεδειγμένη δικαστική κρίση. Ο Χανιώτης, σε μεταγενέστερη καταγεγραμμένη συνομιλία, αρνήθηκε ότι είχε δώσει τέτοια εντολή.

«Θέλουμε 200 χιλιάδες τον μήνα – Έχεις δύο μέρες να απαντήσεις»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το περιεχόμενο τηλεφωνικής επικοινωνίας την οποία, σύμφωνα με το έγγραφο, είχε καταγράψει ο ίδιος ο Γιαννακόπουλος.

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Άγνωστος συνομιλητής φέρεται να του γνωστοποίησε ότι η ομάδα του είχε αναλάβει την «προστασία» καταστημάτων στην Αθήνα, απαιτώντας μηνιαία καταβολή 200.000 ευρώ.

Στην επικοινωνία γίνεται μάλιστα αναφορά στο όνομα του Ιωάννη Λάλα.

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Ο άγνωστος ακούγεται, σύμφωνα με την αποτύπωση της συνομιλίας, να αναφέρει:

«Εμείς θέλουμε διακόσιες χιλιάδες τον μήνα να δίνεις σε εμάς, απ’ όλα. Από εκεί και πέρα έχεις δυο μέρες απάντηση να μας δώσεις».

Η απαίτηση, όπως περιγράφεται στο αστυνομικό υλικό, αφορούσε το σύνολο των καταστημάτων συμφερόντων του επιχειρηματία και όχι αποκλειστικά το εστιατόριο της Μυκόνου.

Σε άλλο σημείο της έρευνας αναφέρεται ότι η απαίτηση για 200.000 ευρώ είχε διατυπωθεί ήδη από τις 12 Ιουνίου 2024.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 19 Ιουνίου, σύμφωνα με την κατάθεση που αποδίδεται στον Γιαννακόπουλο, ακολούθησε νέα επικοινωνία, κατά την οποία του ζητήθηκε να εγκαταλείψει τις αξιώσεις του από τη «Σπηλιά».

«Θα πάρεις ό,τι χρήματα σου έχει προτείνει ο Χανιώτης και θα φύγεις από τη “Σπηλιά”, θες δεν θες», φέρεται να του ειπώθηκε.

Από τα συγκεκριμένα αποσπάσματα δεν προκύπτει ότι ο Γιαννακόπουλος κατέβαλε το ποσό των 200.000 ευρώ.

Η συνάντηση στο «Χωριάτικο» στον Άγιο Στέφανο

Μία από τις σημαντικότερες καταγραφές πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουλίου 2024, σε κατάστημα της αλυσίδας «Χωριάτικο», στο 23ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, στον Άγιο Στέφανο.

Σύμφωνα με το έγγραφο, αστυνομικοί εντόπισαν τον Γιαννακόπουλο να συναντά τον Χριστόφορο Γεωργιάδη.

Η συνομιλία τους καταγράφηκε με ειδικά τεχνικά μέσα από τις 14:00 έως τις 14:30.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Γιαννακόπουλος επιχείρησε να έρθει σε επικοινωνία με πρόσωπα που θεωρούσε ότι μπορούσαν να μεσολαβήσουν ώστε να σταματήσουν οι απειλές εναντίον του και των συνεργατών του.

Στο ίδιο πλαίσιο πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία με πρόσωπο που αναφέρεται ως «Ρόμελ» και ταυτοποιείται πιθανολογικά στο έγγραφο ως Γιάννης Ρουμιλίδης, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν σε κατάστημα κράτησης.

Στη συνομιλία, ο Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε στην απαίτηση των 200.000 ευρώ και διαμαρτυρήθηκε για την παρουσία ατόμων που, όπως υποστήριζε, απειλούσαν εργαζομένους στο εστιατόριο.

Ο συνομιλητής του εμφανίζεται να τον καλεί να ξεκαθαρίσει με ποια πλευρά επιθυμεί να διατηρεί σχέσεις, κάνοντας αναφορά στον Παναγιώτη Βλαστό.

Ο Γιαννακόπουλος, σύμφωνα με την αστυνομική αποτύπωση, ζήτησε να υπάρξει συμφωνία προκειμένου να σταματήσουν οι ενέργειες εκφοβισμού.

«Είναι φαντάσματα – Δεν μπορεί να τους βρει κανένας»

Εντύπωση προκαλούν και όσα αποδίδονται στον Χριστόφορο Γεωργιάδη για τον τρόπο λειτουργίας των προσώπων που φέρονταν να βρίσκονται πίσω από τις απειλές.

Εξηγώντας στον Γιαννακόπουλο γιατί οι επικοινωνίες πραγματοποιούνταν μέσω τρίτων, φέρεται να περιέγραψε αυξημένα μέτρα προφύλαξης και μετακινήσεις για την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων.

«Αυτοί προσέχουν πάρα πολύ. Δεν μπορεί να τους βρει κανένας… Είναι φαντάσματα…», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απομαγνητοφώνηση.

Σε άλλο σημείο της ίδιας καταγραφής, οι συνομιλητές του Γιαννακόπουλου αποδίδουν στον «Έντικ» μεγάλη επιχειρησιακή ισχύ.

«Η μισή Ουκρανία είναι δικιά του να φανταστείς… Έχουν στρατό, στρατό, όχι μαλακίες, στρατό…», φέρονται να αναφέρουν.

Πρόκειται για ισχυρισμούς των συνομιλητών, χωρίς το συγκεκριμένο απόσπασμα να τεκμηριώνει ανεξάρτητα το πραγματικό μέγεθος ή τη σύνθεση οποιασδήποτε ομάδας.

Οι αναφορές σε Ζαμπούνη και Βλαστό

Στην ίδια καταγεγραμμένη συνάντηση γίνεται αναφορά και σε δύο γνωστά ονόματα που έχουν απασχολήσει επί σειρά ετών το αστυνομικό ρεπορτάζ: τον Βαγγέλη Ζαμπούνη και τον Παναγιώτη Βλαστό.

Σύμφωνα με την αποτύπωση της συνομιλίας, ο Γιαννακόπουλος φέρεται να υποστήριξε ότι στο παρελθόν την «προστασία» των καταστημάτων του είχε αναλάβει ο Βαγγέλης Ζαμπούνης, ο οποίος δολοφονήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2024.

Στη συνέχεια, κατά τα λεγόμενα που του αποδίδονται, τη θέση αυτή είχε αναλάβει ο Παναγιώτης Βλαστός.

Ο επιχειρηματίας εμφανίζεται να περιγράφει μια κατάσταση κατά την οποία θεωρούσε ότι δεν είχε περιθώριο να αρνηθεί τις απαιτήσεις για χρήματα, καθώς φοβόταν αντίστοιχες απειλές και από άλλες πλευρές.

Η αναφορά αυτή αποτελεί περιεχόμενο καταγεγραμμένης συνομιλίας και δεν αποδεικνύει αυτοτελώς ότι πραγματοποιήθηκαν συγκεκριμένες πληρωμές ή ότι τα αναφερόμενα πρόσωπα είχαν πράγματι αναλάβει τις δραστηριότητες που περιγράφονται.

Οι καταγγελίες για ένοπλους άνδρες στη «Σπηλιά»

Στο αστυνομικό έγγραφο περιλαμβάνεται και κατάθεση που αποδίδεται στον Γιαννακόπουλο, στην οποία περιγράφει την παρουσία ομάδας ανδρών στο εστιατόριο της Μυκόνου.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατήγγειλε, εργαζόμενοι τον είχαν ενημερώσει ότι στο κατάστημα εμφανίζονταν αρχικά τέσσερις και στη συνέχεια οκτώ άνδρες με αυξημένη σωματική διάπλαση.

Κατά τους ίδιους ισχυρισμούς, τουλάχιστον δύο από αυτούς ήταν ένοπλοι.

Οι άνδρες φέρονται να αναζητούσαν τον επιχειρηματία, ρωτώντας επανειλημμένα πότε θα εμφανιστεί στο κατάστημα.

Ο Γιαννακόπουλος υποστήριξε ότι οι απειλές είχαν άμεσο αντίκτυπο στη λειτουργία της επιχείρησης και στο προσωπικό της.

Σε μεταγενέστερη καταγεγραμμένη συνομιλία γίνεται επίσης λόγος για πιέσεις σε εργαζόμενη ώστε να αποχωρήσει από το εστιατόριο.

Η συνάντηση στη Μύκονο και η αναφορά στο ένα εκατομμύριο ευρώ

Μια ακόμη συνάντηση, στις 31 Αυγούστου 2024, πραγματοποιήθηκε σε κατάστημα στη Μύκονο, παρουσία του Γιαννακόπουλου, του Νικόλαου Χανιώτη και του γιου του τελευταίου.

Σύμφωνα με την αστυνομική καταγραφή, οι δύο πλευρές συζήτησαν τα γεγονότα που είχαν οδηγήσει στη ρήξη της συνεργασίας τους.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Γιαννακόπουλος φέρεται να κατηγόρησε τον Χανιώτη ότι είχε προσφέρει ένα εκατομμύριο ευρώ στον «Έντικ», προκειμένου να τον εκφοβίσει και να τον εξαναγκάσει να εγκαταλείψει τις αξιώσεις του από τη «Σπηλιά», ενώ αναφέρθηκε ακόμη και σε ενδεχόμενο δολοφονίας του.

Ο Νικόλαος Χανιώτης αρνήθηκε ότι είχε δώσει τέτοια εντολή.

Παραδέχθηκε, ωστόσο, σύμφωνα με την καταγραφή, ότι είχε έρθει σε επαφή με τον «Έντικ» μέσω τρίτου προσώπου, υποστηρίζοντας ότι φοβόταν και ο ίδιος πιθανές ενέργειες εναντίον του, έπειτα από προηγούμενο επεισόδιο μεταξύ των δύο πλευρών.

Η αναφορά στο ένα εκατομμύριο ευρώ αποτελεί καταγγελία που διατυπώθηκε στη συνομιλία και δεν πρέπει να εκληφθεί ως αποδεδειγμένη ανάθεση εγκληματικής ενέργειας.

Η τηλεφωνική συνομιλία με τον «Έντικ»

Το αστυνομικό υλικό περιλαμβάνει και μεταγενέστερη συνομιλία που διαβιβάστηκε στις Αρχές τον Φεβρουάριο του 2025.

Σε αυτή φέρονται να συνομιλούν ο Έντβαρντ Νταμοτσίδης και ο Αθανάσιος Σουλελές, συνεργάτης του Γιαννακόπουλου.

Η συζήτηση αφορά και πάλι τη διαμάχη για το εστιατόριο της Μυκόνου και τις οικονομικές απαιτήσεις.

Ο Νταμοτσίδης φέρεται να αποστασιοποιείται προσωπικά από την απαίτηση των 200.000 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι άλλοι είχαν χρησιμοποιήσει το όνομά του.

«Δεν θέλω διακόσιες χιλιάδες», αναφέρεται σε χαρακτηριστικό σημείο της απομαγνητοφώνησης.

Στην ίδια συνομιλία, πάντως, εμφανίζεται να αναγνωρίζει ότι τα πρόσωπα που επικαλούνταν το όνομά του ανήκαν στον κύκλο του.

Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν μέρος του αποδεικτικού υλικού που συγκέντρωσαν οι Αρχές και η αξιολόγησή τους ανήκει στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

Δύο διαφορετικές υποθέσεις με κοινό πρόσωπο τον Γιαννακόπουλο

Τα στοιχεία της συγκεκριμένης αστυνομικής έρευνας επανέρχονται στο προσκήνιο με αφορμή τις εξελίξεις στην υπόθεση της αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο».

Όπως έχει μεταδώσει το DEBATER, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος βρίσκεται μεταξύ των κατηγορουμένων που κλήθηκαν να απολογηθούν στο πλαίσιο της νέας έρευνας για την υπόθεση «Χωριάτικο».

Η νέα υπόθεση αφορά φερόμενες οικονομικές και φορολογικές παραβάσεις και δεν ταυτίζεται με την παλαιότερη έρευνα για τις απειλές και τους εκβιασμούς γύρω από τη «Σπηλιά».

Στο αστυνομικό έγγραφο που παρουσιάζει το DEBATER, ο επιχειρηματίας εμφανίζεται να καταγγέλλει ότι υπήρξε στόχος απειλών και οικονομικών απαιτήσεων, σε μια αντιπαράθεση που είχε ξεκινήσει από τον επιχειρηματικό έλεγχο ενός από τα γνωστότερα εστιατόρια της Μυκόνου.

Οι καταγεγραμμένες συνομιλίες φωτίζουν το περιβάλλον μέσα στο οποίο εξελίχθηκε η διαμάχη, χωρίς να επιτρέπουν από μόνες τους συμπεράσματα για την ποινική ευθύνη κάθε αναφερόμενου προσώπου.

Για όλες τις εκκρεμείς ποινικές υποθέσεις ισχύει το τεκμήριο αθωότητας.