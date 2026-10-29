Εξαφάνιση 14χρονης στη Χαλκίδα – Η ανακοίνωση από το “Χαμόγελο του Παιδιού”

Εξαφάνιση 14χρονης σημειώθηκε στην περιοχή της Χαλκίδας, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να εκδίδει ανακοίνωση για τον εντοπισμό της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στις 28.10.2026, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Χαλκίδας η Τσβετελίνα Τ. 14 ετών.

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Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση στις 29.10.2026 και προχώρησε άμεσα στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Τσβετελίνα Τ. έχει ύψος 1,60 μ., ζυγίζει 85 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Έχει μία ξυρισμένη γραμμή στο δεξί της φρύδι. Φορούσε γκρι μπλούζα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.