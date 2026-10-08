Φίλιππος Καμπούρης: Από τα χρέη εκατομμυρίων στον ΕΦΚΑ, στα νυχτερινά κέντρα – Πώς δρούσε το κύκλωμα των 29 εικονικών εταιρειών

Αναλήψεις τεράστιων χρηματικών ποσών, εικονικές εταιρείες, χρέη εκατομμυρίων προς τον ΕΦΚΑ και τη φορολογική διοίκηση, αλλά και πληρωμές γνωστών καλλιτεχνών με χρήματα που, σύμφωνα με τις Αρχές, προέρχονταν από την παράνομη δραστηριότητα, συνθέτουν το σκηνικό της υπόθεσης εγκληματικής οργάνωσης με κεντρικό πρόσωπο, κατά το κατηγορητήριο, τον πρόεδρο του ΛΑ.Ο.Σ. Φίλιππο Καμπούρη.

Ο ίδιος, κατά τη μεταγωγή του από τη ΓΑΔΑ στον εισαγγελέα το πρωί της Τετάρτης, αρνήθηκε τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «σκευωρία» και δηλώνοντας αθώος. Λίγη ώρα αργότερα, πάντως, ο εισαγγελέας άσκησε βαριές ποινικές διώξεις σε βάρος του ίδιου, της συζύγου του και ακόμη οκτώ προσώπων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα

Οι διώξεις αφορούν, κατά περίπτωση, διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, συνέργεια σε απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, η οργάνωση φέρεται να δημιούργησε δίκτυο τουλάχιστον 29 εικονικών εταιρειών από το 2021. Τα χρήματα που, σύμφωνα με τις Αρχές, δεν αποδίδονταν στον ΕΦΚΑ, συνολικού ύψους περίπου 1,5 εκατ. ευρώ, μαζί με φορολογικές οφειλές που φέρονται να ξεπερνούν τα 5 εκατ. ευρώ, διοχετεύονταν μέσω εταιρειών και τραπεζικών λογαριασμών.

Από τον ΕΦΚΑ στα νυχτερινά κέντρα

Κατά την έρευνα προέκυψε, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ότι μέρος των χρημάτων χρησιμοποιούνταν για αγορές πολυτελών οχημάτων, δημιουργία νέων εταιρειών, αλλά και για πληρωμές καλλιτεχνών που εμφανίζονταν σε νυχτερινά κέντρα τα οποία συνδέονται με το δίκτυο των εταιρειών.

Μεταξύ των τραγουδιστών που κλήθηκαν να καταθέσουν ήταν η Κέλλυ Κελεκίδου, ο Σώτης Βολάνης και ο Αλέκος Ζαζόπουλος. Σύμφωνα με τις καταθέσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, οι ίδιοι υποστήριξαν ότι πληρώνονταν μέσω των επίμαχων εταιρειών χωρίς να γνωρίζουν τον πραγματικό ρόλο τους.

Η καταγγελία που άνοιξε τον φάκελο

Η έρευνα φέρεται να ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία πρώην εργαζόμενης σε μέσο ενημέρωσης που συνδέεται με τον πρόεδρο του ΛΑ.Ο.Σ. Όπως υποστήριξε η δικηγόρος της, ενώ η εργαζόμενη λάμβανε περίπου 600 ευρώ τον μήνα, εμφανιζόταν στα στοιχεία των εταιρειών να έχει αμειφθεί συνολικά με 19.500 ευρώ μέσα στο 2023, ενώ η ίδια είχε λάβει μόλις 6.000 ευρώ.

Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή την Κυριακή. Ο συνήγορος του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του, Απόστολος Λύτρας, υποστηρίζει ότι δεν στοιχειοθετείται απάτη και πως η υπόθεση αφορά οφειλές εταιρειών προς τον ΕΦΚΑ, επισημαίνοντας ότι ο εντολέας του δηλώνει πως σε ορισμένες εταιρείες ήταν υπάλληλος, σε άλλες αφανής εταίρος και σε άλλες υπήρχε πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα.