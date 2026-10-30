Δημητρακόπουλος για Γιαννακόπουλο: “Αναλαμβάνει την ευθύνη που του αναλογεί – Θα εξοφλήσει ολοσχερώς το χρέος του σε Δημόσιο και ΕΦΚΑ”
Μετά την προφυλάκισή του για το κύκλωμα φοροδιαφυγής
Για τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων “Το Χωριάτικο“, Άγγελο Γιαννακόπουλο, που προφυλακίστηκε για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής, μίλησε ο δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.
Συγκεκριμένα, ο κ. Δημητρακόπουλος είπε:
Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος αναλαμβάνει το μερίδιο της ευθύνης, που του αναλογεί, στα αδικήματα της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής.
Μόλις θα υπάρξει οριστικός διορθωτικός προσδιορισμός φόρων και ασφαλιστικών εισφορών από ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ, θα ρευστοποιήσει την κινητή και ακίνητη περιουσία του και θα εξοφλήσει ολοσχερώς το χρέος του προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.
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