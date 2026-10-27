Χωριάτικο: Εντοπίστηκαν ύποπτοι λογαριασμοί στην Ιρλανδία – Δεσμεύονται τα χρήματα από τις Αρχές

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση φοροδιαφυγής της αλυσίδας φούρνων “Χωριάτικο“, μετά και τη σύλληψη 59 κατηγορούμενων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, εντοπίστηκαν ύποπτοι λογαριασμοί κατηγορουμένων στην Ιρλανδία, με την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος να έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για τη δέσμευση των χρηματικών ποσών.

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Την ώρα μάλιστα που η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις ανακριτικές Αρχές, πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν από την αποκάλυψή της είχαν φτάσει στην Αρχή για το ξέπλυμα πληροφορίες και έγγραφα αναφορικά με τη δράση των κατηγορουμένων της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται πως εις βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη για 11 κακουργήματα, με τις κατηγορίες να αφορούν, μεταξύ άλλων, συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη κατά του Δημοσίου που ξεπερνά τα 120.000 ευρώ, φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Επιπλέον, έχει ασκηθεί δίωξη για δύο πλημμελήματα, μεταξύ των οποίων και απάτη.

Όπως αναφέρει το ΕΡΤNews, στον λογαριασμό της συζύγου του φερόμενου ως εγκεφάλου, γυναίκας από τη Ρωσία, καθώς και στους λογαριασμούς δύο ακόμη κοντινών του προσώπων, βρέθηκαν 6 εκατομμύρια ευρώ που προέρχονται από ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Τα κεφάλαια κατασχέθηκαν και δεσμεύτηκαν.

Ο 57χρονος επιχειρηματίας, Άγγελος Γιαννακόπουλος ο οποίος φέρεται ως εγκέφαλος του κυκλώματος, συνελήφθη στα Ιωάννινα, την ώρα που ετοιμαζόταν να ταξιδέψει οδικώς προς την Αλβανία και από εκεί αεροπορικώς στο Ντουμπάι, όπου πηγαινοερχόταν το τελευταίο διάστημα. Είχε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς το 2015 είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 10 ετών για υπόθεση μαστροπείας και trafficking.

Παράλληλα, οι αρχές προσήγαγαν και την αλλοδαπή σύζυγό του, η οποία εντοπίστηκε να κινείται με πολυτελές τζιπ, με δύο ακόμη άτομα, στην εθνική οδό Κορίνθου-Πατρών. Οι αρχές εκτιμούν ότι ενδεχομένως σκόπευε να διαφύγει στην Αλβανία ή στην Ιταλία.

Στο “μικροσκόπιο” 40 αχυράνθρωποι

Στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκονται περίπου 40 αχυράνθρωποι, που λειτουργούσαν για λογαριασμό του κυκλώματος. Πρόκειται κυρίως για ηλικιωμένους, με χαμηλό εισόδημα, που διέμεναν στο εξωτερικό, ενώ ένας από αυτούς είχε πεθάνει την τελευταία τριετία. Παρ’ όλα αυτά, τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας άνοιγαν συνεχώς εταιρείες, φούρνους και καταστήματα εστίασης στο όνομά τους, ώστε να ξεπλένουν τα χρήματα που προέρχονταν κυρίως από νυχτερινά κέντρα.

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Όπως εξηγούν οι αρχές, η υπόθεση έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα: δεν πρόκειται για φοροαποφυγή, αφού συνέβαινε το αντίστροφο. Μέσα από τους φούρνους δήλωναν και εκδίδανε περισσότερες αποδείξεις και πολύ μεγάλα έσοδα, προκειμένου να νομιμοποιήσουν τα χρήματα από τα νυχτερινά κέντρα και κυρίως από στριπ κλαμπ στο κέντρο της Αθήνας. Μάλιστα, σε συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο φέρεται να κλείνονταν, μέσω αγγελιών, ραντεβού γυναικών που ήταν θύματα του κυκλώματος με πελάτες.

Σε ό,τι αφορά τη μαστροπεία και το trafficking, δεν έχουν προκύψει μέχρι στιγμής στοιχεία που να δικαιολογούν την αυτόφωρη διαδικασία. Οι αστυνομικοί, ωστόσο, συνδέουν την υπόθεση με την παλαιότερη υπόθεση μαστροπείας και trafficking, στην οποία ο 57χρονος είχε ηγετικό ρόλο, μέσω των κλαμπ που διατηρούσε κυρίως στη λεωφόρο Συγγρού και σε άλλα σημεία του κέντρου της Αθήνας.

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Ανάμεσα στους 59 συλληφθέντες βρίσκεται και ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ, Ρίζος Ρίζος ο οποίος φέρεται να ήταν το δεξί χέρι του 57χρονου. Λειτουργούσε ως ενδιάμεσος ανάμεσα στον φερόμενο εγκέφαλο και στους αχυράνθρωπους που άνοιγαν τους φούρνους. Το αρχηγείο της οργάνωσης φέρεται να είχε στηθεί σε κεντρικό φούρνο στη λεωφόρο Κηφισού.

Οι μαρτυρίες γειτόνων

Σύμφωνα με την έρευνα, ο 57χρονος είχε στήσει το 2008 το κύκλωμα μαστροπείας και trafficking. Γυναίκες από τη Ρωσία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία έφταναν στην Ελλάδα με τουριστική βίζα και εξαναγκάζονταν να εκδίδονται ή να χορεύουν σε στριπ κλαμπ, υπό την απειλή σωματικής βίας ή με την απαίτηση να επιστρέψουν χρήματα για τη μεταφορά τους. Το 2010 συνελήφθη, μετά την εξάρθρωση της οργάνωσης, και καταδικάστηκε σε 10 χρόνια κάθειρξης για βαρύτατα κακουργήματα. Αφέθηκε όμως ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, και γι’ αυτό επιχείρησε να φύγει οδικώς μέσω Αλβανίας.

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Ο ίδιος απασχολούσε τις αρχές και για άλλες υποθέσεις. Είχε εμπλακεί με τη λεγόμενη «Greek Mafia», είχε γίνει στόχος της ρωσόφωνης μαφίας του Έντικ, ενώ το 2024 σημειώθηκε βομβιστική επίθεση σε κάβα στην οποία εμφανιζόταν ως σκιώδης ιδιοκτήτης. Παρά τα παραπάνω, συνέχιζε το ξέπλυμα χρήματος μέσα από τους φούρνους.

Ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της τύχης των εργαζομένων. Κάποια από τα καταστήματα συνεχίζουν να λειτουργούν, καθώς οι έρευνες δεν έχουν ολοκληρωθεί, και υπάρχει ανησυχία να μείνουν άνεργοι. Γείτονες επιχειρήσεων και σπιτιών κοντά στους φούρνους ανέφεραν στο ΕΡΤnews ότι έβλεπαν συχνά αλλοδαπές γυναίκες να περνούν από τα καταστήματα, να παραμένουν για 5 έως 10 λεπτά και να αναχωρούν.