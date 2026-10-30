«Χωριάτικο»: Στους 9 οι προφυλακισμένοι – Στη φυλακή δύο επιχειρηματίες από τη Ρόδο, με «βραχιολάκι» ο φερόμενος αρχιλογιστής

Νέες προφυλακίσεις αποφασίστηκαν για την υπόθεση «Χωριάτικο», καθώς συνεχίζεται η ανακριτική διαδικασία για τη δράση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, δύο επιχειρηματίες από τη Ρόδο κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των προφυλακισμένων στους εννέα.

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Την ίδια ώρα, στον κατηγορούμενο που φέρεται να είχε τον ρόλο του αρχιλογιστή του κυκλώματος επιβλήθηκε κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση, το γνωστό «βραχιολάκι».

«Χωριάτικο»: Προφυλακίστηκαν δύο επιχειρηματίες από τη Ρόδο

Οι δύο επιχειρηματίες από τη Ρόδο προστέθηκαν στους κατηγορουμένους για τους οποίους αποφασίστηκε η προσωρινή κράτηση, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους.

Με τις νέες δικαστικές αποφάσεις, ο αριθμός των προφυλακισμένων στην υπόθεση ανέρχεται πλέον σε εννέα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη (29/10) προφυλακίστηκε και ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης της αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο», ενώ ο γιος του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση.

Η ανακριτική διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, καθώς εκκρεμούν περίπου 15 απολογίες κατηγορουμένων.

Κατ’ οίκον περιορισμός με «βραχιολάκι» στον φερόμενο αρχιλογιστή

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η απόφαση για τον κατηγορούμενο στον οποίο αποδίδεται κεντρικός ρόλος στη φερόμενη εγκληματική οργάνωση, ως αρχιλογιστή του κυκλώματος.

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Παρά τη βαρύτητα του ρόλου που του αποδίδεται από τις διωκτικές Αρχές, δεν αποφασίστηκε η προσωρινή κράτησή του σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Αντίθετα, του επιβλήθηκε κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση, καθώς πρόκειται για άνθρωπο μεγάλης ηλικίας που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

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Το μέτρο προβλέπει την παραμονή του στην κατοικία του υπό ηλεκτρονική επιτήρηση, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

Συνεχίζονται οι απολογίες για την υπόθεση

Η υπόθεση «Χωριάτικο» βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλης δικαστικής έρευνας, με τις Αρχές να εξετάζουν τη φερόμενη δράση εγκληματικής οργάνωσης και οικονομικά αδικήματα που αποδίδονται στους εμπλεκομένους.

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Όπως είχε μεταδώσει το DEBATER, κατά τις προηγούμενες απολογίες είχαν αποφασιστεί τέσσερις προφυλακίσεις, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν νέες αποφάσεις για άλλους κατηγορουμένους.

Με βάση την τελευταία ενημέρωση, εννέα πρόσωπα έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενα, ενώ για άλλους κατηγορουμένους έχουν επιβληθεί διαφορετικά περιοριστικά μέτρα.

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Οι επόμενες περίπου 15 απολογίες αναμένεται να ολοκληρώσουν ένα ακόμη σημαντικό στάδιο της ανακριτικής διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται ότι η προσωρινή κράτηση και τα περιοριστικά μέτρα δεν αποτελούν καταδικαστικές αποφάσεις και για όλους τους κατηγορουμένους ισχύει το τεκμήριο αθωότητας.