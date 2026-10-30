Αντώνης Ρέμος: Αυτός είναι ο λόγος που πήγε στη ΓΑΔΑ – Η σύνδεση με την υπόθεση «Χωριάτικο»

Ο λόγος για τον οποίο ο Αντώνης Ρέμος βρέθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (30/10) στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) έγινε γνωστός λίγη ώρα μετά την παρουσία του στο αστυνομικό μέγαρο της λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Η επίσκεψη του δημοφιλούς τραγουδιστή δεν αφορούσε κάποια κλήση του για απολογία ή κατάθεση ως εμπλεκομένου στην υπόθεση «Χωριάτικο», αλλά νομική πρωτοβουλία του ίδιου για δημοσιεύματα που συνδέουν το όνομά του με την υπόθεση.

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Συγκεκριμένα, ο Αντώνης Ρέμος επισκέφθηκε τον επικεφαλής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για αναρτήσεις ανώνυμων ιστολογίων που, σύμφωνα με την πλευρά του, τον δυσφημούν.

Αντώνης Ρέμος: Η ανακοίνωση του Μιχάλη Δημητρακόπουλου

Τον λόγο της επίσκεψης επιβεβαίωσε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του τραγουδιστή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο οποίος προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση.

Όπως γνωστοποίησε, ο Αντώνης Ρέμος επισκέφθηκε τον επικεφαλής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στη ΓΑΔΑ, προκειμένου να κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου διαχειριστή ανώνυμων blogs που, κατά την πλευρά του τραγουδιστή, τον δυσφημούν.

Ο δικηγόρος υπογράμμισε ότι ο καλλιτέχνης σέβεται τον θεσμικό ρόλο των μέσων ενημέρωσης, ανεξαρτήτως μεγέθους, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η συκοφαντική δυσφήμιση αποτελεί «κόκκινη γραμμή».

Οι αναρτήσεις που συνδέουν το όνομά του με το «Χωριάτικο»

Στο επίκεντρο της αντίδρασης του Αντώνη Ρέμου βρίσκονται αναρτήσεις που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες επιχειρείται σύνδεση του ονόματός του με τον επιχειρηματία Άγγελο Γιαννακόπουλο, ο οποίος έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση της αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο».

Ορισμένες από τις αναρτήσεις αυτές φέρονται να επικαλούνται οικονομικές έρευνες και να διατυπώνουν ισχυρισμούς για υποτιθέμενες διασυνδέσεις του τραγουδιστή με την υπόθεση.

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Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τα διαθέσιμα επίσημα στοιχεία και η αναπαραγωγή τους δεν αποτελεί απόδειξη οποιασδήποτε εμπλοκής του καλλιτέχνη.

Ακριβώς απέναντι σε τέτοιου είδους αναφορές στρέφεται η νομική κίνηση του Αντώνη Ρέμου, ο οποίος ζητά τη διερεύνηση των δημοσιεύσεων και την αναζήτηση των υπευθύνων.

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Η εξέλιξη στην υπόθεση «Χωριάτικο»

Η παρουσία του Αντώνη Ρέμου στη ΓΑΔΑ καταγράφηκε ενώ συνεχίζονται οι δικαστικές εξελίξεις για την υπόθεση «Χωριάτικο».

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενος, ενώ ο γιος του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση.

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Όπως είχε μεταδώσει το DEBATER για τις πρώτες προφυλακίσεις και τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, η ανακριτική διαδικασία αφορά τη διερεύνηση σοβαρών οικονομικών αδικημάτων και τη φερόμενη δράση εγκληματικής οργάνωσης.

Η συγκεκριμένη δικαστική έρευνα είναι διακριτή από τη μηνυτήρια αναφορά του Αντώνη Ρέμου, η οποία αφορά δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο.

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Από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτει ότι ο τραγουδιστής έχει την ιδιότητα του κατηγορουμένου στην υπόθεση «Χωριάτικο».