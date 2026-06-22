Χολαργός: Οδηγός προκάλεσε τροχαίο με 2 ΙΧ και μετά προσπάθησε να διαφύγει με λεωφορείο

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (21/6) στον Χολαργό καθώς 55χρονος οδηγός αυτοκινήτου προκάλεσε ατύχημα όταν συγκρούστηκε με δύο ΙΧ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ επί της Μεσογείων με τον 55χρονο που δεν είχε στην κατοχή του δίπλωμα να χάνει, υπό άγνωστες συνθήκες, τον έλεγχο του ΙΧ του και να πέφτει πάνω σε δύο αυτοκίνητα.

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Στην συνέχεια, ο οδηγός προσπάθησε να διαφύγει επιβιβαζόμενος σε αστικό λεωφορείο όμως η αστυνομία κατάφερε να τον εντοπίσει και να προχωρήσει στην σύλληψη του.