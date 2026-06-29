Βενεζουέλα: Νέο βίντεο από τον διπλό φονικό σεισμό – Κτίριο καταρρέει σαν χάρτινος πύργος – Πολίτες σωριάζονται στον δρόμο

Νέο σοκαριστικό βίντεο από την στιγμή που ο διπλός σεισμός χτύπησε την Βενεζουέλα την Τετάρτη, 24 Ιουνίου ήρθε στο φως της δημοσιότητας, αποτυπώνοντας το μέγεθος της καταστροφής.

Στο βίντεο καταγράφονται πολίτες οι οποίοι αντιλαμβάνονται τη δόνηση κι επιχειρούν να βγουν σε ανοιχτό χώρο για να προστατευτούν, ωστόσο η ταλάντωση του εδάφους είναι τόσο ισχυρή, που οι περισσότεροι δεν μπορούν να μείνουν όρθιοι και σωριάζονται στο οδόστρωμα. Παράλληλα, απέναντί τους ένα κτίριο καταρρέει σε δευτερόλεπτα σαν χάρτινος πύργος.

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This earthquake video from Venezuela is absolutely insane and sad. pic.twitter.com/faw6fwhHSj— Ed Krassenstein (@EdKrassen) June 29, 2026

Μετασεισμός 4,6 Ρίχτερ

Στο μεταξύ, μετασεισμός μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας βόρεια του Καράκας, προκαλώντας νέα ανησυχία στη Βενεζουέλα, σχεδόν πέντε ημέρες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές στη χώρα.

Σύμφωνα με τα Reuters και AFP, η δόνηση έγινε αισθητή λίγο μετά τις 7:00 το πρωί (τοπική ώρα) τόσο στην πρωτεύουσα Καράκας όσο και στην παράκτια πόλη Λα Γκουάιρα.

Την ώρα του μετασεισμού, σωστικά συνεργεία συνέχιζαν τις επιχειρήσεις εντοπισμού επιζώντων που ενδέχεται να παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια κτιρίων που κατέρρευσαν από τους δύο φονικούς σεισμούς της περασμένης Τετάρτης.

Παράλληλα, οι αρχές εξακολουθούν να εκφράζουν έντονη ανησυχία για τη στατική επάρκεια εκατοντάδων κτιρίων, τα οποία έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από τις αρχικές δονήσεις και θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτα σε νέους μετασεισμούς.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τουλάχιστον τους 1.450.

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Παρά τις τραγικές απώλειες, οι επιχειρήσεις διάσωσης έχουν οδηγήσει και σε συγκινητικές διασώσεις, μεταξύ των οποίων ενός βρέφους και μίας γυναίκας που ανασύρθηκε ζωντανή αφού παρέμεινε περισσότερο από τρεις ημέρες κάτω από τα ερείπια.

Οι αρχές εκφράζουν την ελπίδα ότι η άφιξη επιπλέον διεθνών ομάδων διάσωσης και περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας θα ενισχύσει τις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις έρευνας και ανακούφισης των πληγέντων.