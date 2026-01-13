Χειροπέδες σε 11χρονο και 15χρονο στο Μεσολόγγι για κλοπή μοτοποδηλάτου

Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι, ηλικίας 11 και 15 ετών, το βράδυ της Κυριακής (11/01) στο Νεοχώρι Μεσολογγίου, για την κλοπή ενός μοτοποδηλάτου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, το πρωί του Σαββάτου (10/01) οι δύο ανήλικοι φέρεται να αφαίρεσαν το μοτοποδήλατο μίας ημεδαπής γυναίκας, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από την οικία της στο Μεσολόγγι. Οι αστυνομικοί έπειτα από έρευνες εντόπισαν τους ανήλικους στην οικία του 15χρονου, την ώρα που συναρμολογούσαν ανταλλακτικά δικύκλων οχημάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 15χρονος κατά τη διάρκεια της προανάκρισης υπέδειξε μία παράπλευρη αποθήκη κοντά στο σπίτι του, όπου βρέθηκε πλήθος εξαρτημάτων και ανταλλακτικών από δίκυκλα οχήματα. Όλα τα αντικείμενα κατασχέθηκαν, ενώ αναγνωρίστηκε ένα μέρος αυτών από την παθούσα και της επιστράφηκαν.

Σύμφωνα με το nafpaktianews.gr, συνελήφθησαν και οι γονείς για την υπόθεση, όπου σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

Το Αστυνομικό Τμήμα Αιτωλικού συνεχίζει την προανάκριση ώστε να διαπιστωθεί αν οι ανήλικοι εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις κλοπών στην ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου.