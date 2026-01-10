Ανεμοστρόβιλος σάρωσε το Μεσολόγγι – Ξερίζωσε δέντρα και παρέσυρε μεταλλικές κατασκευές (εικόνα +βίντεο)

Η κακοκαιρία που πλήττει από το πρωί του Σαββάτου (10/1) την Δυτική Ελλάδα προκαλεί σημαντικά προβλήματα καθώς ισχυροί άνεμοι σαρώνουν αρκετές περιοχές συμπεριλαμβανομένου του Μεσολογγίου.

Όπως αναφέρει το agrinionews.gr, ανεμοστρόβιλος «χτύπησε» το Μεσολόγγι προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε περιουσίες, κατοικίες, καταστήματα ακόμα και σε σχολεία, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Χρήστο Βούρβαχη.

Ο αέρας ξήλωσε δέντρα, στέγες και μεγάλες μεταλλικές κατασκευές, με χαρακτηριστικό παράδειγμα μεγάλη τσίγκινη πέργκολα, η οποία παρασύρθηκε, έπεσε πάνω σε ευκάλυπτο και στη συνέχεια κατέληξε στη μέση του δρόμου, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο. ΠΗΓΗ: agrinionews.gr

Έγραψε σε ανάρτηση ο κ. Βούρβαχης:

«Ανεμοστρόβιλος πέρασε από την πόλη μας, ξεκινώντας από το λιμάνι του Μεσολογγίου και φτάνοντας μέχρι την περιοχή Ζέστη, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε περιουσίες, κατοικίες, καταστήματα ακόμα και σε σχολεία.