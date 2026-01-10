Ανεμοστρόβιλος σάρωσε το Μεσολόγγι – Ξερίζωσε δέντρα και παρέσυρε μεταλλικές κατασκευές (εικόνα +βίντεο)
Εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικίες και καταστήματα
Η κακοκαιρία που πλήττει από το πρωί του Σαββάτου (10/1) την Δυτική Ελλάδα προκαλεί σημαντικά προβλήματα καθώς ισχυροί άνεμοι σαρώνουν αρκετές περιοχές συμπεριλαμβανομένου του Μεσολογγίου.
Όπως αναφέρει το agrinionews.gr, ανεμοστρόβιλος «χτύπησε» το Μεσολόγγι προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε περιουσίες, κατοικίες, καταστήματα ακόμα και σε σχολεία, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Χρήστο Βούρβαχη.
Ο αέρας ξήλωσε δέντρα, στέγες και μεγάλες μεταλλικές κατασκευές, με χαρακτηριστικό παράδειγμα μεγάλη τσίγκινη πέργκολα, η οποία παρασύρθηκε, έπεσε πάνω σε ευκάλυπτο και στη συνέχεια κατέληξε στη μέση του δρόμου, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο.
Έγραψε σε ανάρτηση ο κ. Βούρβαχης:
«Ανεμοστρόβιλος πέρασε από την πόλη μας, ξεκινώντας από το λιμάνι του Μεσολογγίου και φτάνοντας μέχρι την περιοχή Ζέστη, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε περιουσίες, κατοικίες, καταστήματα ακόμα και σε σχολεία.
Ο ίδιος ευχαρίστησε το Λιμεναρχείο, την Πυροσβεστική και την ΕΛΑΣ που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις, καθώς επίσης και τους υπαλλήλους του δήμου που «άφησαν τα πάντα και έσπευσαν άμεσα να βοηθήσουν, δουλεύοντας με αυταπάρνηση και επαγγελματισμό για την αποκατάσταση των ζημιών και την ασφάλεια των συμπολιτών μας. Η προσφορά τους είναι πολύτιμη και αξίζει τον σεβασμό όλων μας».
