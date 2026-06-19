ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Καταδικάζουμε τη φασιστική επίθεση στα γραφεία του κόμματος, στα Χανιά

Θέση για την επίθεση στα γραφεία του κόμματος στα Χανιά πήρε με επίσημη ανακοίνωση του την Παρασκευή 19/6 ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Καταδικάζουμε τη φασιστική επίθεση στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στα Χανιά και τη διασπορά εθνικιστικού υλικού κατά μεταναστών και προσφύγων. Τέτοιες ενέργειες αποτελούν ευθεία επίθεση στη δημοκρατία, την κοινωνική συνοχή και τα ανθρώπινα δικαιώματα», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

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Η έξαρση ακροδεξιών και εθνικιστικών αντιλήψεων τροφοδοτείται από τις αδιέξοδες πολιτικές της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο προσφυγικό, που επενδύουν στην καταστολή, την κράτηση και τον φόβο αντί στην αλληλεγγύη, τη διεθνή προστασία των δικαιωμάτων των προσφύγων, αλλά και τη δίκαιη κατανομή ευθυνών μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. Η Ελλάδα δεν μπορεί να μετατραπεί σε φυλακή ψυχών», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνοντας πως «απέναντι στον διχασμό, υπερασπιζόμαστε μια κοινωνία ανθρωπιάς και δημοκρατίας».

«Όσοι αναζητούν άσυλο και ελπίδα για ζωή σε ευρωπαϊκό έδαφος, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. Οι ευρωπαϊκές και ελληνικές πολιτικές αποτροπής, η επικράτηση της λογικής της “Ευρώπης-φρούριο”, είναι πολιτικές πραγματικά αδιέξοδες. Και αυτό αποδεικνύεται καθημερινά», συνεχίζει η ανακοίνωση και καταλήγει:

«Ο εθνικισμός και ο φασισμός δεν έχουν θέση στα Χανιά, ούτε πουθενά αλλού».