Χανιά: Στην εντατική 48χρονη που παρασύρθηκε από IX – Φέρει βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει 48χρονη που έπεσε θύμα σοβαρού τροχαίο στα Χανιά το απόγευμα της Δευτέρας (24/11).

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 48χρονη διέσχιζε την παλαιά εθνική οδό στον δρόμο προς Καλουδιανά στα Χανιά όταν παρασύρθηκε από 25χρονο οδηγό. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στην περιοχή του ατυχήματος και παρέλαβε την άτυχη γυναίκα μεταφέροντας την στο νοσοκομείο Χανίων.

Οι γιατροί διαπίστωσαν πως έφερε βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις με αποτέλεσμα να την διασωληνώνουν και να την μεταφέρουν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας όπου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το περιστατικό ερευνά η Τροχαία Χανίων.