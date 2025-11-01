Χανιά: Προφυλακιστέος ο 23χρονος που σκότωσε συγγενή του στο Έλος Κισσάμου – “Νόμιζα ότι θα βγάλει όπλο”

Την πόρτα της φυλακής πέρασε ο 23χρονος που δολοφόνησε 52χρονο συγγενή του σε γλέντι την προηγούμενη βδομάδα στο Έλος Κισσάμου, στα Χανιά.

Η απολογία του νεαρού κράτησε 2 ώρες με τον ίδιο να μεταφέρεται υπό δρακόντεια μέτρα και φορώντας αλεξίσφαιρο στην ανακρίτρια. O 23χρονος δήλωσε συντετριμμένος, ενώ σύμφωνα με τον Απόστολο Λύτρα ο 23χρονος «θεώρησε ότι ο 51χρονος πάει να βγάλει ένα όπλο και δυστυχώς έφερε μαζί του ένα όπλο σε περίπτωση που ρίχνανε μπαλοθιές στη συγκεκριμένη γιορτή», όπως τόνισε χαρακτηριστικά

Οι δηλώσεις του Απόστολου Λύτρα:

«Απολογηθήκαμε όπως ήταν φυσιολογικό διετάχθη η προσωρινή του κράτηση. Εξήγησε στην κυρία Ανακρίτρια κάτω από ποιες συνθήκες έγινε το έγκλημα. Αυτό που ουσιαστικά είπε είναι ότι βρέθηκε εξ απροόπτου, δέχθηκε μια απειλή. Δέχτηκε κάποιες βρισιές από τον 54χρονο, έκανε και μία κίνηση με το χέρι του και θεώρησε ότι πάει να βγάλει ένα όπλο και δυστυχώς έφερε μαζί του ένα όπλο σε περίπτωση που ρίχνανε μπαλωθιές στη συγκεκριμένη γιορτή και δυστυχώς το χρησιμοποίησε χωρίς να μπορεί να καταλάβει που στόχευσε ούτε τίποτα.

Είναι συντετριμμένος έχει αντιληφθεί τι έχει συμβεί, το έχει μετανιώσει, ζήτησε συγνώμη, επανειλημμένος και ζητάει και τώρα και μέσα από τις δικές μου δηλώσεις συγνώμη για αυτό που έχει προκαλέσει. Δεν ξύπνησε πάντως ένα πρωί να πάει να κάνει κακό. Δηλαδή αυτό γιατί το λέω δεν ήταν προσχεδιασμένο, απολύτως τίποτα.

Πράγματι είχαν διαφορές και κατά το παρελθόν… Σύμφωνα πάντα με τον ίδιο και με αυτά που απολογήθηκε, ο 51χρονος δημιουργούσε πολύ συχνά προβλήματα τόσο σε αυτόν όσο και στην οικογένειά του. Βρέθηκε το όπλο, δεν μπαίνουμε σε αυτό τώρα.

Σε αυτή τη διαδικασία δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Εξήγησε και για το όπλο Ότι στην ουσία δεν ήταν δικό του Και το έφερε μόνο για αυτό το λόγο».