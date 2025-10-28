Φονικό στα Χανιά: Η σφαίρα στην καρδιά σκότωσε τον 52χρονο – Τι δείχνει η ιατροδικαστική εξέταση

Από μία σφαίρα στην καρδιά έχασε τη ζωή του ο 52χρονος που δολοφονήθηκε από τον 23χρονο ανιψιό του στο Έλος Κισάμου στα Χανιά. Η ιατροδικαστική εξέταση ήρθε στο φως της δημοσιότητας σήμερα, Τρίτη (28/10).

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, ο 52χρονος είχε δύο διαμπερή τραύματα, ένα στο στέρνο το οποίο ήταν διαδερμικό και ένα στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού χεριού. Εκείνο όμως που του στέρησε τη ζωή ήταν ένα τυφλό τραύμα στο στήθος που τον βρήκε κατευθείαν στην καρδιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι το ερχόμενο Σάββατο αναμένεται να απολογηθεί ο 23χρονος για τη δολοφονία στα Χανιά. Προθεσμία να απολογηθεί ζήτησε και έλαβε νωρίτερα σήμερα, αφού πρώτα του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και οπλοφορία.

Συγκλονισμένος και μετανιωμένος για την πράξη του δήλωσε ο 23χρονος μέσω του συνηγόρου του, Γιώργου Φραντζεσκάκη. Μάλιστα, όπως είπε ο δικηγόρος, ο ίδιος ο δράστης ήταν αυτός που υπέδειξε το σημείο στο οποίο είχε αφήσει το 22άρι όπλο του εγκλήματος.