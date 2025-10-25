Χανιά: Νεκρός 29χρονος οδηγός μηχανής σε τροχαίο στον Κίσσαμο

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 29χρονος οδηγός μηχανής το απόγευμα του Σαββάτου στον Κίσσαμο Χανίων, σε τροχαίο που σημειώθηκε στον δρόμο από το Καστέλλι προς το λιμάνι.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο νεαρός έχασε τον έλεγχο της μηχανής του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Από το συμβάν δεν προέκυψε εμπλοκή άλλου οχήματος.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πλήρωμα του ΕΚΑΒ και αστυνομικοί της Τροχαίας, ενώ ο 29χρονος μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Χανίων, όπου, δυστυχώς, υπέκυψε στα τραύματά του, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται.