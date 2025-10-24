Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ;
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Σοβαρό τροχαίο με αυτοκίνητο – Τούμπαρε και βγήκε εκτός δρόμου

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους

ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 24/10 στην Χαλκίδα σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το evima.gr αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ξέφυγε της πορείας του εξετράπη και ανετράπη εκτός του οδοστρώματος στην περιοχή του Δοκού Χαλκίδας.

O οδηγός του αυτοκινήτου είναι καλά στην υγεία του ωστόσο μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους το γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας

