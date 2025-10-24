Χαλκίδα: Σοβαρό τροχαίο με αυτοκίνητο – Τούμπαρε και βγήκε εκτός δρόμου

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 24/10 στην Χαλκίδα σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το evima.gr αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ξέφυγε της πορείας του εξετράπη και ανετράπη εκτός του οδοστρώματος στην περιοχή του Δοκού Χαλκίδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O οδηγός του αυτοκινήτου είναι καλά στην υγεία του ωστόσο μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους το γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας