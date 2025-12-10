Χανιά: Δικηγόρος “άρπαξε” πάνω από 140.000 ευρώ από το νοσοκομείο – Τα χρησιμοποίησε για να χτίσει σπίτι

Πάνω από 140.000 ευρώ απέσπασε συνταξιούχος δικηγόρος στα Χανιά που εκμεταλλευόταν ενοίκιο ακινήτου ιδιοκτησίας του Νοσοκομείο της πόλης.

Ο 75χρονος εργαζόταν ως δικηγόρος στο νοσοκομείο πριν συνταξιοδοτηθεί αποκάλυψε την υπεξαίρεση και ισχυρίστηκε πως βρέθηκε σε μεγάλη ανάγκη. Υποσχέθηκε να επιστρέψει όλο το ποσό αν και μέχρι στιγμής έχει καταβάλλει τα 20.000 ευρώ. Ο 75χρονος είχε κρατήσει συνολικά 142.000 ευρώ που κανονικά έπρεπε να αποδώσει στο νοσοκομείο Χανίων

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το παραπάνω ποσό μαζεύτηκε την περίοδο μεταξύ 2010 και 2020. Σύμφωνα με την κατάθεση του Γιώργου Μπέα, ο δικηγόρος συνέχισε να παίρνει τα χρήματα ακόμα και μετά την σύνταξή του, χρησιμοποιώντας τα για να χτίσει σπίτι.

Σύμφωνα με όσα είπε ο διοικητής του ιδρύματος, όπως μεταδίδει το zarpanews.gr, «Είναι ξεκάθαρο το τι έχει συμβεί. Η μισθώτρια μας είπε ότι πλήρωνε ανελλιπώς από το 2010 όλα τα μισθώματα 1.200 ευρώ τον μήνα, τα οποία κατέβαλλε στον δικηγόρο, ο οποίος της παρουσιαζόταν ως εντολοδόχος του νοσοκομείου» ανέφερε.

Αφορμή για να ξεσκεπαστεί η υπόθεση υπεξαίρεσης στάθηκε ο θάνατος της ιδιοκτήτριας του ακινήτου.

«Άρχισα να ψάχνω το 2018 με αφορμή το ότι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που στεγάζονται δομές ψυχικής υγείας, ήθελαν τα ακίνητά τους Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι υπήρχε κακή διαχείριση», ανέφερε η Σοφία Ελευθεριάδου ως μέλος του ΔΣ.