Νεότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας της Έλενας Παπαρίζου έγιναν γνωστές σήμερα, μετά την εσπευσμένη μεταφορά της στο νοσοκομείο τα ξημερώματα της Δευτέρας. Η τραγουδίστρια παρουσίασε έντονη αδιαθεσία αμέσως μετά την πρόβα για το The Voice of Greece, γεγονός που οδήγησε τους συνεργάτες της να κρίνουν απαραίτητη την άμεση μεταφορά της για εξετάσεις.

Το πρόβλημα στο στομάχι και η πορεία της υγείας

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό», η Έλενα Παπαρίζου αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα που εντοπίζεται στο στομάχι και ήδη έχει ξεκινήσει να λαμβάνει την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή.

Αν και οι γιατροί συνεχίζουν τις περαιτέρω εξετάσεις για την πλήρη διάγνωση, η συνολική εικόνα που μεταφέρεται είναι βελτιωμένη σε σύγκριση με τα πρώτα 24ωρα της νοσηλείας της.

Αν και δεν έχει δοθεί ακόμα σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε θα λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτό αναμένεται να γίνει μέσα στην εβδομάδα.

Η Έλενα Παπαρίζου θα απουσιάσει και από τα σημερινά γυρίσματα για το εορταστικό επεισόδιο του The Voice, ενώ προτεραιότητα, όπως τονίζεται, παραμένει η πλήρης αποκατάσταση της υγείας της.

