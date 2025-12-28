Χανιά: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 70 μέτρων – Νεκρός ο οδηγός (Εικόνες & Βίντεο)

Ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του στα Χανιά και κατέληξε σε γκρεμό 70 μέτρων, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες βγήκε εκτός δρόμου.

Σύμφωνα με το kriti360.gr, το τροχαίο δυστύχημα έγινε το Σάββατο (27.12). Ο 65χρονος δεν επέστρεψε στο σπίτι του κι άρχισε η αναζήτησή του. Ένας διερχόμενος οδηγός είδε το αυτοκίνητο στο βάθος του γκρεμού την Κυριακή και ειδοποίησε τις αρχές.

Οι πυροσβέστες ανέσυραν τη σορό και την παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Συνολικά επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα. Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας από δύσβατο σημείο στην Δ.Ε. Ανατολικού Σελίνου Χανίων #Κρήτη και παρελήφθη από ασθενοφόρο του #ΕΚΑΒ.

Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 28, 2025

Δείτε εικόνα από το σημείο: