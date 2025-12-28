Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Χανιά: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 70 μέτρων – Νεκρός ο οδηγός (Εικόνες & Βίντεο)

Διερχόμενος οδηγός είδε το αυτοκίνητο και ειδοποίησε τις αρχές

DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:03

Ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του στα Χανιά και κατέληξε σε γκρεμό 70 μέτρων, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες βγήκε εκτός δρόμου.

Σύμφωνα με το kriti360.gr, το τροχαίο δυστύχημα έγινε το Σάββατο (27.12). Ο 65χρονος δεν επέστρεψε στο σπίτι του κι άρχισε η αναζήτησή του. Ένας διερχόμενος οδηγός είδε το αυτοκίνητο στο βάθος του γκρεμού την Κυριακή και ειδοποίησε τις αρχές.

Οι πυροσβέστες ανέσυραν τη σορό και την παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Συνολικά επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Δείτε εικόνα από το σημείο:

