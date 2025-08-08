Χανιά: Ατύχημα με τζετ σκι – Τραυματίστηκε μία γυναίκα, δύο συλλήψεις

Ατύχημα με τζετ σκι σημειώθηκε σε παραλία της Κρήτης με αποτέλεσμα μία γυναικά να μεταφερθεί στο νοσοκομείο στα Χανιά.

Σύμφωνα cretapost.gr, όλα συνέβησαν χθες το μεσημέρι όταν στη θαλάσσια περιοχή της Ανάληψης Χερσονήσου δύο τουρίστες, ένας 53χρονος Βέλγος και μία 54χρονη Ισπανίδα, μίσθωσαν ένα jet ski για να κάνουν βόλτα στη θάλασσα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, κάτω από άγνωστες ακόμα συνθήκες, το jet ski ανετράπη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί η 54χρονη. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση με τους λουόμενους να ειδοποιούν το ΕΚΑΒ και το λιμενικό.

Το ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο παραλαμβάνοντας την άτυχη 54χρονη, μεταφέροντάς την στο Βενιζέλειο νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν πως έχει τραυματιστεί στο δεξί της πόδι και της έκαναν εισαγωγή.

Την ίδια ώρα, στελέχη του λιμενικού σώματος προχώρησαν στον 53χρονο οδηγό του jet ski αλλά και τον 32χρονο Γεωργιανό που ήταν ο υπεύθυνος της εκμίσθωσης των θαλάσσιων μέσω αναψυχής.