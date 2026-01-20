Χανιά: 24χρονος υπάλληλος υπεξαίρεσε χρήματα από το ταμείο μίνι μάρκετ
Ο νεαρός έπαιρνε κάθε μέρα περίπου 50 ευρώ από το ταμείο
Ένας 24χρονος υπάλληλος μίνι μάρκετ στα Χανιά συνελήφθη, διότι σύμφωνα με την καταγγελία του ιδιοκτήτη, καθημερινά έκλεβε χρήματα από το ταμείο της επιχείρησης.
Όπως ανέφερε ο ιδιοκτήτης στους αστυνομικούς, κάθε μέρα ο νεαρός έπαιρνε περίπου 50 ευρώ από το ταμείο. Το έλλειμμα το αποκάλυψε έλεγχος του ταμείου, ενώ οι κάμερες ασφαλείας του καταστήματος κατέγραψαν τον δράστη εν ώρα εργασίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, στον εισαγγελέα Χανίων θα οδηγηθεί ο 24χρονος, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει τις έρευνες για τυχόν παρόμοια περιστατικά.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις