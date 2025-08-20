Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
Έρευνες στη Χαλκιδική για τον εντοπισμό 12χρονου και 20χρονου που αγνοούνται στη θάλασσα

Σε εξέλιξη οι έρευνες

UPD: 22:11

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) για τον εντοπισμό δύο αλλοδαπών, ηλικίας 20 και 12 ετών, οι οποίοι αγνοούνται στην περιοχή του Παλιουρίου Χαλκιδικής.

Οι δύο αγνοούμενοι είχαν μεταβεί στη θάλασσα για υποβρύχια αλιεία και από τότε δεν έχουν δώσει σημεία ζωής.

Στις έρευνες συμμετέχουν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα όχημα από ξηράς, καθώς και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην περιοχή επικρατούν καιρικές συνθήκες με ένταση ανέμου έως 3 μποφόρ.

