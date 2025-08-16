Χαλκιδική: Συνελήφθη 17χρονος που λήστεψε και τραυμάτισε 15χρονο με τη βοήθεια συνεργών

Στη σύλληψη ενός 17χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στη Χαλκιδική, καθώς με άλλους συνεργούς του – οι οποίοι δεν έχουν έως τώρα ταυτοποιηθεί – επιτέθηκε σε δύο 15χρονους και λήστεψε τον έναν από αυτούς.

Το νέο περιστατικό παραβατικότητας ανηλίκων σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχή του δήμου Νέας Προποντίδας, όταν ο συλληφθείς με τους συνεργούς του προσέγγισαν τους δύο ανήλικους και προσπάθησαν να αφαιρέσουν ένα τσαντάκι που είχε ο ένας από τους δύο. Όταν ο 15χρονος αρνήθηκε να το παραδώσει, σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, του το αφαίρεσαν με τη βία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, αποτέλεσμα των χτυπημάτων που δέχτηκε ο ανήλικος, ήταν να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Γεννηματά στη Θεσσαλονίκη, με εμφανείς μώλωπες και αμυχές. Ο δεύτερος ανήλικος δεν τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με δήλωση του θύματος, το τσαντάκι περιείχε χρηματικό ποσό ύψους 75 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Μουδανιών.