Χαλκιδική: Νεκρός 62χρονος στη θαλάσσια περιοχή της Νικήτης

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το πρωί της Τετάρτης από τη θαλάσσια περιοχή της Νικήτης στη Σιθωνία Χαλκιδικής ένας 62χρονος υπήκοος Ρουμανίας.

Σύμφωνα με το thestival.gr, ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Ν. Μαρμαρά διενεργεί την προανάκριση και παραγγέλθηκε νεκροψία-νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Η Λιμενική Αρχή του Ν. Μαρμαρά έχει ενημερωθεί για το περιστατικό.