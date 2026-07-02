Ελαφόνησος: Ένας από τους πλοιοκτήτες ήταν ο άνδρας που επιβιβάστηκε κολυμπώντας στο φέρι μποτ με τον ανοιχτό καταπέλτη

Το Λιμενικό Σώμα πήρε θέση για το περιστατικό με πλοίο στην Ελαφόνησο που έκανε ελιγμούς με ανοιχτό καταπέλτη στο λιμάνι.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα, ενώ φαίνεται ο άνδρας που επιβιβάστηκε στο πλοίο κολυμπώντας να είναι ένας εκ των πλοιοκτητών του πλοίου.

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«Μόλις περιήλθε σε γνώση της Λιμενικής Αρχής της Νεάπολης καταγγελία με οπτικοακουστικό υλικό, η οποία αφορούσε περιστατικό της προηγούμενης ημέρας στη γραμμή Ελαφόνησος – Πούντα Λακωνίας, όπου φαίνεται ότι το πλοίο εκτελούσε ελιγμούς με ανοιχτό καταπέλτη ενώ ένας άνδρας επιβιβάστηκε σε αυτό κολυμπώντας, υπήρξε άμεση κινητοποίηση των στελεχών μας.

Συγκεκριμένα, διενεργήθηκε έκτακτη επιθεώρηση στο πλοίο, όπου και διαπιστώθηκε βλάβη στη δεξιά κύρια μηχανή, η οποία είχε επισκευαστεί προσωρινά από το πλήρωμα. Από το περιστατικό δεν υπήρξε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Στο πλοίο επιβλήθηκε απαγόρευση απόπλου, η οποία ήρθη κατόπιν προσκόμισης βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα.

Από την έρευνα των στοιχείων, ο άνδρας που βρέθηκε στη θάλασσα ταυτοποιήθηκε και είναι ένας εκ των πλοιοκτητών του πλοίου.

Από τη Λιμενική Αρχή έχει εκκινηθεί ήδη η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων για τη μη ενημέρωση των αρχών περί της βλάβης, καθώς και για το άνοιγμα του καταπέλτη εν πλω, ενέργεια που αντιβαίνει στους κανόνες ασφαλούς ναυσιπλοΐας. Παράλληλα, υπό τις εντολές της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής, σχηματίζεται φάκελος δικογραφίας για την απόδοση τυχόν ποινικών ευθυνών.

Για το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι αξίες αδιαπραγμάτευτες και καμία έκπτωση σε ζητήματα ασφάλειας δεν γίνεται αποδεκτή» αναφέρει η ενημέρωση.