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Χαλκιδική: Ναυαγοσώστης επανέφερε στη ζωή κοριτσάκι 2,5 ετών που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το παιδί βρισκόταν μέσα στη θάλασσα μαζί με τη μητέρα του, η οποία φέρεται να το έβγαλε πρώτη στην ακτή

Χαλκιδική: Ναυαγοσώστης επανέφερε στη ζωή κοριτσάκι 2,5 ετών που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα
Unsplash
DEBATER NEWSROOM

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης, λίγο μετά τις 16:00, σε παραλία του Πολυχρόνου Χαλκιδικής, όταν ένα κοριτσάκι ηλικίας 2,5 ετών ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το παιδί βρισκόταν μέσα στη θάλασσα μαζί με τη μητέρα του, η οποία φέρεται να το έβγαλε πρώτη στην ακτή όταν αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

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Άμεσα επενέβη ο ναυαγοσώστης της παραλίας, ο οποίος ξεκίνησε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), καταφέρνοντας να επαναφέρει το παιδί.

Στη συνέχεια, το 2,5 ετών κοριτσάκι διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του παιδιού είναι καλή και δεν διατρέχει κίνδυνο.

Για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διενεργείται προανάκριση από το Λιμενικό Σώμα.

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