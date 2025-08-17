Ποιος κέρδισε στην Αλάσκα; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Αύριο απολογούνται οι 5 ανήλικοι που λήστεψαν 15χρονο

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών

Χαλκιδική: Αύριο απολογούνται οι 5 ανήλικοι που λήστεψαν 15χρονο
DEBATER NEWSROOM

Προθεσμία για να απολογηθούν αύριο, Δευτέρα, ζήτησαν και έλαβαν οι πέντε ανήλικοι που συνελήφθησαν στη Χαλκιδική από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μουδανίων για το αδίκημα της ληστείας.

Οι πέντε ανήλικοι κατηγορούνται ότι προσέγγισαν σε περιοχή του δήμου Νέας Προποντίδας δύο ανήλικους και με χρήση σωματικής βίας σε βάρος τους, αφαίρεσαν το τσαντάκι του ενός εξ αυτών, ηλικίας 15 ετών, που περιείχε το χρηματικό ποσό των 60 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο και μία κάρτα τράπεζας.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής και τους παρέπεμψε στον Ανακριτή.

