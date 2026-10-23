Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν;
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χαλκίδα: Νεκρός 45χρονος κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής κατάδυσης στο Λευκαντί

Ο 45χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από ιδιώτη δύτη στη θαλάσσια περιοχή του Λευκαντίου. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τραγωδία στη Χαλκίδα: Νεκρός 45χρονος κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής κατάδυσης στο Λευκαντί
DEBATER NEWSROOM

Τραγική κατάληξη είχε εκπαιδευτική κατάδυση στη θαλάσσια περιοχή Λευκαντί της Χαλκίδας, καθώς ένας 45χρονος Έλληνας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα και στη συνέχεια διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας συμμετείχε σε εκπαιδευτική κατάδυση όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, έχασε τις αισθήσεις του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τον ανέσυρε ιδιώτης δύτης

Ο 45χρονος ανασύρθηκε από τη θάλασσα με τη συνδρομή ιδιώτη δύτη.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Παρά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Αδιευκρίνιστες οι συνθήκες της τραγωδίας

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που οδήγησαν στην απώλεια των αισθήσεων του 45χρονου κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής κατάδυσης.

Δεν υπάρχουν επίσης διαθέσιμες πληροφορίες για το βάθος στο οποίο πραγματοποιούνταν η κατάδυση ή για τις συνθήκες που επικρατούσαν στη θαλάσσια περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάρτιο είχε σημειωθεί ακόμη ένα τραγικό περιστατικό κατάδυσης, όταν 34χρονος δύτης εντοπίστηκε νεκρός στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην περίπτωση εκείνη, η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού είχε πραγματοποιηθεί με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών του υποθαλάσσιου σημείου.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Στημένοι αγώνες στο μπάσκετ: Οι συναντήσεις σε καφέ, οι φερόμενες πληρωμές και τα «σφυρίγματα» – Νέα στοιχεία από τη δικογραφία
ΕΛΛΑΔΑ

Στημένοι αγώνες στο μπάσκετ: Οι συναντήσεις σε καφέ, οι φερόμενες πληρωμές και τα «σφυρίγματα» – Νέα στοιχεία από τη δικογραφία

Το DEBATER παρουσιάζει στοιχεία από το εισαγγελικό διαβιβαστικό για την υπόθεση της ΕΟΚ. Μαρτυρίες περιγράφουν συναντήσεις, φερόμενες χρηματικές συμφωνίες και παρεμβάσεις σε αγώνες διαφορετικών κατηγοριών.

Αττική Οδός: Τροχαίο με δύο ΙΧ στο ύψος του Αμαρουσίου – Δυσχέρεια στην κυκλοφορία προς Ελευσίνα
ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Τροχαίο με δύο ΙΧ στο ύψος του Αμαρουσίου – Δυσχέρεια στην κυκλοφορία προς Ελευσίνα

Δύο επιβατικά αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στο 28,9ο χιλιόμετρο της Αττικής Οδού, στο ύψος του Αμαρουσίου, προκαλώντας δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων προς Ελευσίνα.

ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Πάνω από 35 εκατ. ευρώ η ζημιά του Δημοσίου – 23 συλλήψεις και 109 ακόμη πρόσωπα στη δικογραφία

Νέα στοιχεία από την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αποκαλύπτουν τη φερόμενη δράση του κυκλώματος από το 2016, τις μηνιαίες συναντήσεις για τα μετρητά και τον ρόλο του ειδικού λογισμικού.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Στημένοι αγώνες στο μπάσκετ: Οι συναντήσεις σε καφέ, οι φερόμενες πληρωμές και τα «σφυρίγματα» – Νέα στοιχεία από τη δικογραφία
ΕΛΛΑΔΑ

Στημένοι αγώνες στο μπάσκετ: Οι συναντήσεις σε καφέ, οι φερόμενες πληρωμές και τα «σφυρίγματα» – Νέα στοιχεία από τη δικογραφία

Το DEBATER παρουσιάζει στοιχεία από το εισαγγελικό διαβιβαστικό για την υπόθεση της ΕΟΚ. Μαρτυρίες περιγράφουν συναντήσεις, φερόμενες χρηματικές συμφωνίες και παρεμβάσεις σε αγώνες διαφορετικών κατηγοριών.

Αττική Οδός: Τροχαίο με δύο ΙΧ στο ύψος του Αμαρουσίου – Δυσχέρεια στην κυκλοφορία προς Ελευσίνα
ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Τροχαίο με δύο ΙΧ στο ύψος του Αμαρουσίου – Δυσχέρεια στην κυκλοφορία προς Ελευσίνα

Δύο επιβατικά αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στο 28,9ο χιλιόμετρο της Αττικής Οδού, στο ύψος του Αμαρουσίου, προκαλώντας δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων προς Ελευσίνα.

Μητσοτάκης από Βριλήσσια: «Η αυτοδυναμία είναι πολιτικός μονόδρομος για τη χώρα» – Αιχμές κατά ΠΑΣΟΚ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Βριλήσσια: «Η αυτοδυναμία είναι πολιτικός μονόδρομος για τη χώρα» – Αιχμές κατά ΠΑΣΟΚ

Μήνυμα για ισχυρή κυβέρνηση και συνέχιση των μεταρρυθμίσεων έστειλε ο πρωθυπουργός από τα Βριλήσσια, ασκώντας κριτική στην αντιπολίτευση και παρουσιάζοντας το όραμά του για την Ελλάδα του 2030.