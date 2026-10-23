Τραγωδία στη Χαλκίδα: Νεκρός 45χρονος κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής κατάδυσης στο Λευκαντί

Τραγική κατάληξη είχε εκπαιδευτική κατάδυση στη θαλάσσια περιοχή Λευκαντί της Χαλκίδας, καθώς ένας 45χρονος Έλληνας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα και στη συνέχεια διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας συμμετείχε σε εκπαιδευτική κατάδυση όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, έχασε τις αισθήσεις του.

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Τον ανέσυρε ιδιώτης δύτης

Ο 45χρονος ανασύρθηκε από τη θάλασσα με τη συνδρομή ιδιώτη δύτη.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Παρά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Αδιευκρίνιστες οι συνθήκες της τραγωδίας

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που οδήγησαν στην απώλεια των αισθήσεων του 45χρονου κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής κατάδυσης.

Δεν υπάρχουν επίσης διαθέσιμες πληροφορίες για το βάθος στο οποίο πραγματοποιούνταν η κατάδυση ή για τις συνθήκες που επικρατούσαν στη θαλάσσια περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάρτιο είχε σημειωθεί ακόμη ένα τραγικό περιστατικό κατάδυσης, όταν 34χρονος δύτης εντοπίστηκε νεκρός στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης.

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Στην περίπτωση εκείνη, η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού είχε πραγματοποιηθεί με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών του υποθαλάσσιου σημείου.