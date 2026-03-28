Βουλιαγμένη: Με αυξημένα μέτρα η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου δύτη

Τρεις ημέρες μετά τον εντοπισμό της σορού του 34χρονου δύτη στο λεγόμενο «Πηγάδι του Διαβόλου», στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα σπηλαιοδυτών αναμένεται να επιχειρήσει σήμερα (28/03) για την ανάσυρσή της.

Πέντε έμπειροι σπηλαιοδύτες θα καταδυθούν στην περιοχή, η οποία θεωρείται από τα πιο επικίνδυνα υποθαλάσσια σημεία της χώρας, με στόχο να ανασύρουν τη σορό του άτυχου άνδρα που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια κατάδυσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επιχείρηση κρίνεται ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς στο «Πηγάδι του Διαβόλου» επικρατούν ισχυρά υποθαλάσσια ρεύματα, τα οποία αποτελούν σοβαρό κίνδυνο ακόμη και για πολύ έμπειρους δύτες. Άλλωστε, τα ίδια αυτά ρεύματα φέρεται να συνέβαλαν και στον θάνατο του 34χρονου.

Για την ασφάλεια των δυτών, έχουν τοποθετηθεί στο σημείο ειδικοί πάσσαλοι και μεταλλικές κατασκευές, προκειμένου να στερεωθούν τα σχοινιά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατάδυση μέχρι το σημείο όπου βρίσκεται η σορός. Το περιβάλλον απαιτεί αυστηρά μέτρα προστασίας και εξειδικευμένες τεχνικές.

Η επιχείρηση έχει οργανωθεί με μεγάλη προσοχή, καθώς πρόκειται για μια πολύπλοκη διαδικασία που δεν περιορίζεται σε μια απλή ανάσυρση, αλλά περιλαμβάνει την προσέγγιση του σημείου, τη σταθεροποίηση της σορού και την ασφαλή μεταφορά της στην επιφάνεια.

Για τον λόγο αυτό, πρόκειται να χρησιμοποιηθεί εξειδικευμένος καταδυτικός εξοπλισμός, μαζί με σχοινιά καθοδήγησης και τεχνικές που εφαρμόζονται σε ιδιαίτερα απαιτητικές υποθαλάσσιες συνθήκες.

Η επιχείρηση για την ανάσυρση της σορού του 34χρονου εκτιμάται ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον μιάμιση ώρα.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η υπόθεση ξεκίνησε την Κυριακή, όταν ο 34χρονος μαζί με έναν φίλο του καταδύθηκαν στο «Πηγάδι του Διαβόλου» για εξερεύνηση. Κατά τη διάρκεια της κατάδυσης, ο δεύτερος δύτης είδε τον φίλο του να παρασύρεται από τα ισχυρά ρεύματα και ανέβηκε άμεσα στην επιφάνεια για να ζητήσει βοήθεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 34χρονος φαίνεται πως παγιδεύτηκε μέσα στη σήραγγα, δίνοντας μάχη για αρκετή ώρα ώστε να ξεφύγει από τα ρεύματα και να επιστρέψει στην επιφάνεια. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο φίλος του, επέστρεψε στο σημείο και άφησε μια εφεδρική φιάλη οξυγόνου, σε περίπτωση που εκείνος μπορούσε να τη φτάσει.

Όπως περιέγραψε, δεν κατάφερε να τον προσεγγίσει, βλέποντας μόνο το φως από τον φακό του να κινείται μέσα στο νερό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ύστερα από πολύωρες έρευνες του Λιμενικού, με τη συμμετοχή δυτών της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών και έμπειρων σπηλαιοδυτών από ιδιωτικά συνεργεία, η σορός του 34χρονου εντοπίστηκε τελικά στις 25 Μαρτίου.