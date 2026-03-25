Τραγική κατάληξη στη Βουλιαγμένη: Εντοπίστηκε νεκρός ο 34χρονος δύτης – Πότε θα γίνει η ανάσυρση της σορού

Μετά από ημέρες αναζήτησης, εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα της Τετάρτης(25.03) ο 34χρονος δύτης στη Βουλιαγμένη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός του βρίσκεται σε μεγάλο βάθος, γεγονός που καθιστά δύσκολη την ανάσυρσή της.

Η ομάδα των δυτών που έχει αναλάβει την επιχείρηση προετοιμάζεται να πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, με την ανάσυρση να αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες.

Εντοπίστηκε οπτικό υλικό από τον 34χρονο δύτη

Ο άνδρας, που ήταν έμπειρος δύτης, είχε μαζί του κάμερα που κατέγραφε όλη την κατάδυση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να εγκλωβίστηκε σε επικίνδυνο υποθαλάσσιο σημείο, γνωστό ως «πηγάδι του διαβόλου», το οποίο περιλαμβάνει πηγάδι βάθους 28 μέτρων με σπηλαιώδεις σχηματισμούς και ισχυρά υπόγεια ρεύματα, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται λίγα μέτρα από την ακτή.

Στο σημείο υπάρχει ταμπέλα που προειδοποιεί να μην καταδύεται κανείς κάτω από τα 30 μέτρα λόγω κινδύνου.

Ο ναύαρχος εν αποστρατεία του Λιμενικού, Νίκος Σπανός, δήλωσε στο Live News πως υπάρχει οπτικό υλικό από την κάμερα του δύτη, στο οποίο φαίνονται οι προσπάθειές του να αναδυθεί. Παράλληλα, εντοπίστηκαν ένα μπλε βατραχοπέδιλο, μία φιάλη αναπνευστικής συσκευής και το υποβρύχιο καταδυτικό σκούτερ που χρησιμοποιούσε για την κατάδυση.

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αττικής γνωστοποίησε ότι ο δύτης είχε μαζί του επιπλέον συσκευή οξυγόνου, η οποία μπορούσε να παρέχει από τρεις έως πέντε ώρες επιπλέον αναπνοής. Ο 34χρονος είχε καταδυθεί μαζί με φίλο του, ο οποίος ενημέρωσε τις Αρχές.