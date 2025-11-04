Χαλκίδα: 1 νεκρός, 2 τραυματίες και 5 συλλήψεις για το “ραντεβού θανάτου” οπαδών – “Τον παράτησαν και ξεψύχησε στα χέρια των γιατρών”

Σοκ έχει προκαλέσει η δολοφονία του 23χρονου και ο τραυματισμός ακόμα δύο ατόμων, ύστερα από άγρια συμπλοκή για οπαδικές διαφορές το βράδυ της Δευτέρας 3/11 στο κέντρο της Χαλκίδας. Μάλιστα, η ΕΛΑΣ έχει προχωρήσει ήδη σε πέντε συλλήψεις, ενώ αναζητούνται και άλλα άτομα.

Ομάδα νεαρών που βρίσκονταν στην οδό Ληλαντίων χθες το βράδυ, διαπληκτίστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα ο 23χρονος να δεχθεί επίθεση με μαχαίρι και να τραυματιστεί θανάσιμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το θύμα, που φέρεται να ήταν οπαδός της ΑΕΚ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας με ασθενοφόρο, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Βίντεο με τη στιγμή της μεταφοράς του 23χρονου στο νοσοκομείο της Χαλκίδας:

Γυναίκα που ήταν στο νοσοκομείο Χαλκίδας, την ώρα που πήγαν τον 23χρονο αιμόφυρτο από μαχαιριά, συγκλονίζει με την περιγραφή της στο evima.gr.

«Είμαι σε σοκ! Έφεραν κάποιοι ένα παιδί μαχαιρωμένο στο νοσοκομείο της Χαλκίδας. Το παράτησαν και έφυγαν μπροστά στα μάτια μας. Μαχαίρωσαν ένα παλικάρι 23 χρονών για το τίποτα. Για ανοησίες. Για τα οπαδικα μωρέ; Ξεψύχησε στα χέρια πολιτών και γιατρών. Στα χέρια μας… Με τι ψυχή; Με τι καρδιά; Σε τι κόσμο ζούμε, Θεέ μου; Πώς φτάσαμε να χαρίζουμε τόσο εύκολα τη ζωή, να σβήνουμε όνειρα, να σκοτώνουμε το αύριο;

Μια μάνα και ένας πατέρας σήμερα κλαίει. Και μαζί της κλαίει μια ολόκληρη κοινωνία που χάνει τα παιδιά της, ένα ένα… Ας ξυπνήσουμε. Ας ξαναβρούμε την ανθρωπιά μας, πριν χαθεί κι αυτή. Τα παιδιά μας και τα μάτια μας» είπε σε κατάσταση σοκ η γυναίκα.

Εν τω μεταξύ, λίγη ώρα αργότερα, κοντά στην Πλατεία Ελευθερίας, σε κοντινή απόσταση από το πρώτο περιστατικό, βρέθηκε αιμόφυρτος ένας ακόμα νεαρός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας και σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr η κατάσταση του 20χρονου που νοσηλεύεται φρουρούμενος από την αστυνομία δεν εμπνέει ανησυχία για τη ζωή του καθώς φέρει κατάγματα και ένα χτύπημα από μαχαίρι κάτω από το μάτι.

Μάλιστα, όπως προέκυψε, υπάρχει και δεύτερος τραυματίας στο νοσοκομείο, που σχετίζεται με το περιστατικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ύστερα από εκτεταμένες έρευνες, η Αστυνομία προχώρησε σε πέντε συλλήψεις για τη δολοφονία του 23χρονου, ανάμεσα στους οποίους είναι και οι δύο τραυματίες.

Ωστόσο, οι έρευνες συνεχίζονται καθώς στο επεισόδιο συμμετείχαν τουλάχιστον οκτώ άτομα, που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν οπαδοί της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού, αλλά δεν είχαν απασχολήσει τις αρχές κατά το παρελθόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είπε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, η εικόνα που έχουν σχηματίσει οι αστυνομικοί είναι ότι συνολικά ενεπλάκησαν οκτώ άτομα σε δύο παρέες των τεσσάρων.

«Αναζητούμε επομένως άλλα δύο άτομα. Κανείς δεν φαίνεται να έχει απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν» ανέφερε η κυρία Δημογλίδου στον ΣΚΑΪ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Λαμβάνουν αυτήν τη στιγμή καταθέσεις οι αστυνομικοί, για να δουν ποιος τραυμάτισε θανάσιμα τον άτυχο νεαρό και πώς προέκυψαν κι οι άλλοι δύο τραυματίες, καθώς δεν βρέθηκε κανένα αιχμηρό αντικείμενο» υπογράμμισε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ.