Χαλαργός: “Του την είχαν στημένη” – Μετά την αιματηρή ενέδρα στον 14χρονο, οι 2 δράστες επιδείκνυαν το μαχαίρι στο TikTok

Δύο δράστες ηλικίας 17 και 19 ετών έστησαν ενέδρα σε έναν 14χρονο στο Χολαργό, με δόλωμα μια κοπέλα ηλικίας 20 ετών και τον μαχαίρωσαν επτά φορές, με αποτέλεσμα ο ανήλικος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Το δόλωμα που χρησιμοποίησαν οι δύο “αντίπαλοι” ανήλικοι για να προσεγγίσουν τον 14χρονο στο ραντεβού ήταν η “ornela_hsk”, ωστόσο η συνάντηση κατέληξε σε απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Όπως δήλωσε φίλος του 14χρονου στο DEBATER, «του την είχαν στημένη. Και οι κοπέλες θεωρώ ήταν στο κόλπο. Είναι καλά τώρα. Αναρρώνει».

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το θύμα ήταν γνωστό στην πρόνοια του Δήμου. Όπως αναφέρουν άνθρωποι που τον γνωρίζουν, είναι ένα παιδί που ποτέ δεν είχε κάνει κακό σε άλλο παιδί παρά μόνο στον ίδιο του τον εαυτό. Καθόταν μέχρι αργά τα βράδια έξω και έκανε παρέες με διάφορα παιδιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος με τα δύο αγόρια είχε προηγούμενα, καθώς είχαν τσακωθεί ξανά στο παρελθόν για ένα σχόλιο στα social media.

Οι δράστες τον μαχαίρωσαν επτά φορές σε διάφορα σημεία του σώματός του, ενώ στη συνέχεια δεν δίστασαν να πανηγυρίσουν στα social media, αναρτώντας φωτογραφίες στο TikTok, καμαρώνοντας για την επίθεση στον 14χρονο και επιδεικνύοντας το μαχαίρι.

Ο ανήλικος δήλωσε στο Mega για όσα συνέβησαν: «Τίποτα, έχουμε τσακωθεί και απλά με μαχαιρώσανε. Μου την είχαν στημένη».

Το ψεύτικο ραντεβού κλείστηκε περίπου στις 15:30 το μεσημέρι του Σαββάτου 6/12 στην οδό 17ης Νοεμβρίου στον Χολαργό. Δέκα λεπτά αργότερα, όπως είπε ο 14χρονος, εμφανίστηκαν εκεί δύο κοπέλες αλλά και δύο ανήλικοι, οι οποίοι επιτέθηκαν εναντίον του με ένα μαχαίρι.

Οι αστυνομικοί που έφθασαν στο σημείο, βρήκαν μέσα στο ασθενοφόρο τον 14χρονο, την ώρα που οι διασώστες παρείχαν πρώτες βοήθειες.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο 14χρονος έφερε μια μαχαιριά αριστερά στην κοιλιά του, ένα τραύμα στον αριστερό βραχίονα και πολλαπλά μικρότερα τραύματα στους γλουτούς.

Ο 14χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, όπου νοσηλεύεται.

Το θύμα ανέφερε στους αστυνομικούς ότι καθόταν σε σκαλάκια στην οδό 17ης Νοεμβρίου, όπου περίμενε την “ornela_hsk”, με την οποία είχαν κλείσει ραντεβού μέσω Instagram. Τότε εμφανίστηκαν, όπως ισχυρίστηκε, δύο ανήλικοι με τους οποίους είχε διένεξη στο παρελθόν, με τον έναν να τον μαχαιρώνει και τον άλλο να τον γρονθοκοπεί.

Στο Mega μίλησε και μία αυτόπτης μάρτυρας: «Ήρθε χτυπημένο εδώ το παιδί, κι εγώ το πρώτο πράγμα που έκανα είναι να πάρω τηλέφωνο για να έρθει ασθενοφόρο. Και το δεύτερο πράγμα είναι, για να μην μπλέξω σε όλο αυτό, να πάρω την αστυνομία. Δεν ξέρω τίποτα. Το παιδί δεν ήταν σε θέση να μιλήσει εκείνη τη στιγμή. Είχε παντού, είχε εδώ γρατζουνιές, εδώ μαχαιρώματα είχε πολλά. Ήρθε, τον παρακαλούσα να μου δώσει το τηλέφωνο. Ήταν σε μια κατάσταση έτσι, κι εγώ το πρώτο πράγμα που έκανα είναι αυτό.

Εκείνη την στιγμή δεν ανταποκρινόταν στο ”δώσε μου το τηλέφωνο των γονιών σου”. Εκείνη την στιγμή, επικοινωνούσε, μου απαντούσε ότι ”δεν θέλω, δεν θέλω”. Μην φανταστείτε και διάλογο και μέσα στον πανικό πήραμε τηλέφωνο το ασθενοφόρο. Και σας λέω επειδή φοβήθηκα μην γίνει όλο αυτό, πήρα κατευθείαν και την αστυνομία. Οπότε ήρθε κατευθείαν η αστυνομία, τον παρέλαβε».

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψαν τα διαδικτυακά στοιχεία των δραστών, οι περιπαικτικές αναρτήσεις τους μετά την επικίνδυνη αιματηρή επίθεση.

Εν τω μεταξύ, τα στελέχη του Τμήματος Ασφαλείας Παπάγου-Χολαργού έχουν σχηματίσει δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία με χρήση μαχαιριού και περί όπλων και αναζητούν τους δράστες, τους οποίους έχει αναγνωρίσει το θύμα.