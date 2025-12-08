Χολαργός: Έστησαν ενέδρα και μαχαίρωσαν επτά φορές έναν 14χρονο – Εμφανίστηκε ως «δόλωμα» μια 20χρονη

Επίθεση με επτά μαχαιριές δέχθηκε ένας 14χρονος στον Χολαργό την Κυριακή 7/12 σε πολυσύχναστο σημείο της περιοχής.

Συγκεκριμένα, δυο άτομα έστησαν ενέδρα στο θύμα τους χρησιμοποιώντας ως δόλωμα μια 20χρονη, με την οποία ο 14χρονος πίστευε ότι είχε κλείσει ραντεβού.

Όταν πήγε στο σημείο το θύμα τα δυο άτομα τον ξυλοκόπησαν και τον μαχαίρωσαν 7 φορές.

«Τίποτα έχουμε τσακωθεί και απλά με μαχαιρώσανε. Μου την είχαν στημένη» ανέφερε στην εκπομπή Live News του MEGA το θύμα της επίθεσης.

Από την πλευρά του, μια μάρτυρας υποστήριξε: «Ήρθε χτυπημένο εδώ το παιδί, κι εγώ το πρώτο πράγμα που έκανα είναι να πάρω τηλέφωνο για να έρθει ασθενοφόρο. Και το δεύτερο πράγμα είναι, για να μην μπλέξω σε όλο αυτό, να πάρω την αστυνομία. Δεν ξέρω τίποτα. Το παιδί δεν ήταν σε θέση να μιλήσει εκείνη τη στιγμή. Είχε παντού, είχε εδώ γρατζουνιές, εδώ μαχαιρώματα είχε πολλά. Ήρθε, τον παρακαλούσα να μου δώσει το τηλέφωνο. Ήταν σε μια κατάσταση έτσι, κι εγώ το πρώτο πράγμα που έκανα είναι αυτό.

Εκείνη την στιγμή δεν ανταποκρινόταν στο ”δώσε μου το τηλέφωνο των γονιών σου”. Εκείνη την στιγμή, επικοινωνούσε, μου απαντούσε ότι ”δεν θέλω, δεν θέλω”.

Μην φανταστείτε και διάλογο και μέσα στον πανικό πήραμε τηλέφωνο το ασθενοφόρο. Και σας λέω επειδή φοβήθηκα μην γίνει όλο αυτό, πήρα κατευθείαν και την αστυνομία. Οπότε ήρθε κατευθείαν η αστυνομία, τον παρέλαβε».