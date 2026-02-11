Χαλάνδρι: Έντονες αντιδράσεις για την διευθύντρια που έβαζε τους μαθητές να σκάβουν – 4 ΕΔΕ, ζητούν να απομακρυνθεί άμεσα

Σάλο έχουν προκαλέσει οι καταγγελίες για την διευθύντρια σχολείου στο Χαλάνδρι η οποία ανάγκαζε μαθητές να κάνουν χειρωνακτική εργασία για να σβήσουν απουσίες.

Το συγκεκριμένο σχολείο στο Χαλάνδρι είχε απασχολήσει ξανά στο παρελθόν όταν οι μαθητές είχαν προχωρήσει σε κατάληψη διαρκείας κλείνοντας τις πόρτες με αλυσίδες και λουκέτα. Τότε, οι καθηγητές είχαν σπάσει τις αλυσίδες με κόφτες βάζοντας σε κίνδυνο τους μαθητές που έφεραν αντίσταση.

Τώρα, γονείς μαθητών καταγγέλλουν ότι στο σχολείο έτρεχε ενναλακτικό σχέδιο “κοινωνικής εργασίας” ως τρόπο για να σβήσουν οι μαθητές τις απουσίες τους. Σε βάρος της διευθύντριας έχουν διαταχθεί συνολικά 4 ΕΔΕ, με τους μαθητές να κρεμούν πανό που γράφουν συνθήματα για την άμεση απομάκρυνσή της.

Όπως ανέφεραν μητέρες μαθητών, μιλώντας στο MEGA: «Η διευθύντρια συνεχίζει στο σχολείο παρά το περιστατικό στις 15 Δεκεμβρίου κι εκτός αυτού, στις 12 Ιανουαρίου 2026, που είχαμε συνάντηση μαζί της, ενημερωθήκαμε και για την “κοινωνική εργασία” που βάζει στα παιδιά.

Χωρίς να έχει λάβει κάποια συγκατάθεση από τους γονείς. Το ζήτημα είναι ότι κοροϊδεύει τα παιδιά, γιατί δεν τους σβήνει τις απουσίες. Τα παιδιά πάνε και ζητούν να σβηστούν οι απουσίες τους και εκείνη λέει: “Δεν το κάνω”. Δεν ξέρουμε για ποιον λόγο τα παιδιά μας πήραν αποβολές».