Χαλάνδρι: Διευθύντρια ΕΠΑΛ βάζει μαθητές να… σκάβουν στο προαύλιο για να σβήνει απουσίες

Μια απίστευτη καταγγελία έρχεται από μαθητές του 3ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου, οι οποίοι, έχοντας προχωρήσει σε κατάληψη του χώρου, διαμαρτύρονται ότι η διευθύντρια τους αναγκάζει να κάνουν δουλειές για το σχολείο με αντάλλαγμα το σβήσιμο των απουσιών τους.

Υπενθυμίζεται ότι στο συγκεκριμένο σχολείο τον Δεκέμβριο του 2025 ένας καθηγητής, παρουσία της διευθύντριας, έπιασε με κόφτη τα δάχτυλα ενός μαθητή στην προσπάθεια να κόψει την αλυσίδα και να βάλει τέλος στην κατάληψη που έκαναν και τότε οι μαθητές.

Όπως ανέφεραν μητέρες μαθητών, μιλώντας στο MEGA: «Η διευθύντρια συνεχίζει στο σχολείο παρά το περιστατικό στις 15 Δεκεμβρίου κι εκτός αυτού, στις 12 Ιανουαρίου 2026, που είχαμε συνάντηση μαζί της, ενημερωθήκαμε και για την “κοινωνική εργασία” που βάζει στα παιδιά.

Χωρίς να έχει λάβει κάποια συγκατάθεση από τους γονείς. Το ζήτημα είναι ότι κοροϊδεύει τα παιδιά, γιατί δεν τους σβήνει τις απουσίες. Τα παιδιά πάνε και ζητούν να σβηστούν οι απουσίες τους και εκείνη λέει: “Δεν το κάνω”. Δεν ξέρουμε για ποιον λόγο τα παιδιά μας πήραν αποβολές».