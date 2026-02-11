Χαλάνδρι: Η απόφαση για τη διευθύντρια σχολείου που έβαζε τους μαθητές να σκάβουν για να σβήνουν απουσίες

Σάλος έχει προκληθεί από την κίνηση διευθύντριας σχολείου στο Χαλάνδρι, η οποία έβαζε τους μαθητές να σκάβουν για να σβήνουν απουσίες.

Το συγκεκριμένο σχολείο στο Χαλάνδρι είχε απασχολήσει ξανά στο παρελθόν όταν οι μαθητές είχαν προχωρήσει σε κατάληψη διαρκείας κλείνοντας τις πόρτες με αλυσίδες και λουκέτα. Τότε, οι καθηγητές είχαν σπάσει τις αλυσίδες με κόφτες βάζοντας σε κίνδυνο τους μαθητές που έφεραν αντίσταση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα, με το Υπουργείο Παιδείας η διευθύντρια του 3ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου από αύριο, με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β´ Αθήνας, Νικόλαου Ζαρκαδούλα, θα βρίσκεται εκτός σχολικής μονάδας.

Όπως ανέφεραν μητέρες μαθητών, μιλώντας στο MEGA: «Η διευθύντρια συνεχίζει στο σχολείο παρά το περιστατικό στις 15 Δεκεμβρίου κι εκτός αυτού, στις 12 Ιανουαρίου 2026, που είχαμε συνάντηση μαζί της, ενημερωθήκαμε και για την “κοινωνική εργασία” που βάζει στα παιδιά.

Χωρίς να έχει λάβει κάποια συγκατάθεση από τους γονείς. Το ζήτημα είναι ότι κοροϊδεύει τα παιδιά, γιατί δεν τους σβήνει τις απουσίες. Τα παιδιά πάνε και ζητούν να σβηστούν οι απουσίες τους και εκείνη λέει: “Δεν το κάνω”. Δεν ξέρουμε για ποιον λόγο τα παιδιά μας πήραν αποβολές».