Χαλάνδρι: Υπό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα – Διακοπές στην κυκλοφορία

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 15 πυροσβέστες

Χαλάνδρι: Υπό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα – Διακοπές στην κυκλοφορία
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 19:40

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε στις 18:05 το απόγευμα της Δευτέρας (19/01) σε διαμέρισμα στο Κάτω Χαλάνδρι.

Ειδικότερα, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα 1ου ορόφου επί της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου στο Κάτω Χαλάνδρι. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι δεν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμός στην οικία.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, καθώς και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Διεκόπη η κυκλοφορία

Λόγω της φωτιάς στο κτίριο, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου, από το ύψος της οδού Ψαρρών, στο Χαλάνδρι.

