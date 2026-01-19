Χαλάνδρι: Υπό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα – Διακοπές στην κυκλοφορία
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 15 πυροσβέστες
Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε στις 18:05 το απόγευμα της Δευτέρας (19/01) σε διαμέρισμα στο Κάτω Χαλάνδρι.
Ειδικότερα, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα 1ου ορόφου επί της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου στο Κάτω Χαλάνδρι. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι δεν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμός στην οικία.
Πυρκαγιά σε διαμέρισμα σε περιοχή του δήμου Χαλανδρίου. Eπιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 19, 2026
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, καθώς και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
Διεκόπη η κυκλοφορία
Λόγω της φωτιάς στο κτίριο, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου, από το ύψος της οδού Ψαρρών, στο Χαλάνδρι.
