Πήλιο: Συνελήφθη 59χρονος για τη φωτιά στο Νεοχώρι – Του επιβλήθηκε πρόστιμο 2.925 ευρώ

Συναγερμός σήμανε χθες Δευτέρα 20/4 στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Νεοχωρίου στο νότιο Πήλιο.

Η κινητοποίηση του πυροσβεστικού σώματος ήταν άμεση, όπως και η έρευνα των ανακριτικών αρχών που κατέληξε ότι αυτός που προκάλεσε την πυρκαγιά ήταν ένας Έλληνας ηλικίας 59 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την έρευνα της Πυροσβεστικής, ο 59χρονος προκάλεσε τη φωτιά κατά τη διάρκεια καύσης υπολειμμάτων κλαδιών σε αγροτική έκταση, χωρίς να έχει λάβει τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας.

Η πυρκαγιά ξέφυγε από τον έλεγχό του, ενώ κινδύνευσαν και παρακείμενες εκτάσεις.

Μετά την έρευνα του ανακριτικού της Πυροσβεστικής, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, κατόπιν εισαγγελικής εντολής και του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.925 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 39 πυροσβέστες, με τη συνδρομή 2 πεζοπόρων τμημάτων και 14 πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος επιχείρησαν 2 αεροσκάφη της Πυροσβεστικής, ενώ συνέδραμαν υδροφόρες των ΟΤΑ καθώς και μηχανήματα έργου.