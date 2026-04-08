Χαϊδάρι: Συμμορία αφαιρούσε χρήματα από διερχόμενους οδηγούς – Έλεγαν πως υπέστη βλάβη το όχημά τους

Ανεξέλεγκτη δρούσε συμμορία στο Χαϊδάρι, η οποία αφαιρούσε χρήματα από διερχόμενους οδηγούς λέγοντας τους πως υπέστη βλάβη το όχημά τους.

Συγκεκριμένα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαϊδαρίου διακριβώθηκε η δράση συμμορίας, τα μέλη της οποίας αφαιρούσαν χρηματικά ποσά από διερχόμενους οδηγούς προφασιζόμενοι υποτιθέμενη βλάβη στο δικό τους όχημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βραδινές ώρες την 5-4-2026 εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή του Χαϊδαρίου, -3- αλλοδαποί, ηλικίας 32, 48 και 61 ετών, μέλη της συμμορίας και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για ληστείες, απάτες, πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι σταθμεύοντας το όχημά τους σε κεντρικό οδικό δίκτυο του Χαϊδαρίου, σταμάτησαν διερχόμενο όχημα, καλώντας σε βοήθεια, προφασιζόμενοι υποτιθέμενη βλάβη στο ελαστικό του οχήματος τους.

Ο οδηγός του οχήματος κινήθηκε ανυποψίαστος προς το μέρος τους για παροχή βοηθείας και αφού αρχικά δεν τους παρέδωσε το ζητούμενο για την επισκευή της βλάβης χρηματικό ποσό (-100- ευρώ), οι κατηγορούμενοι με απειλή χρήσης μαχαιριού του αφαίρεσαν -50- ευρώ που είχε στην κατοχή του.

Κληθέντες για το συμβάν αστυνομικοί, κατόπιν συντονισμένων ενεργειών του Κέντρου της Άμεσης Δράσης και στοχευμένων ανζητήσεων, εντόπισαν τους κατηγορούμενους στην περιοχή της Ομόνοιας και μετά από έρευνα στην κατοχή τους και εντός του οχήματος τους βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

-2- ζεύγη πλαστών πινακίδων,

το χρηματικό ποσό των -1.200- ευρώ,

-60- δαχτυλίδια ευτελούς αξίας, τα οποία, όπως διαπιστώθηκε, προσέφεραν ως αντάλλαγμα στους παθόντες για το χρηματικό ποσό που ζητούσαν, πείθοντας τους ότι επρόκειτο για κοσμήματα αξίας,

-4- κινητά τηλέφωνα και

σουγιά.

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαϊδαρίου εξιχνιάστηκαν μέχρι στιγμής επιπλέον -2- περιπτώσεις, με παρόμοιο τρόπο δράσης, ενώ όπως προέκυψε από την έρευνα η εγκληματική τους δραστηριότητα χρονολογείται τουλάχιστον από το 2023.

Ορισμένες φορές μάλιστα οδηγούσαν τα θύματά τους σε μηχανήματα αυτόματης ανάληψης (ATM), προκειμένου να τους αφαιρέσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερα χρηματικά ποσά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.