Αυξημένη κίνηση σε Κηφισό και κέντρο Αθήνας – Στο “κόκκινο” η λεωφόρος Αθηνών

Αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς άξονες της Αττικής το πρωί της Δευτέρας, με τους οδηγούς να πρέπει να οπλιστούν με υπομονή.

Συγκεκριμένα, σημαντικά προβλήματα σημειώνονται στον Κηφισό, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος, στο ύψος του Νέου Ηρακλείου, με την κυκλοφορία να είναι στο “κόκκινο” από το ύψος του Αιγάλεω έως την Νέα Φιλαδέλφεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην λεωφόρο Κηφισίας, οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες κυρίως στο ύψος του Ψυχικού, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα.

Στο κέντρο της Αθήνας, η κίνηση είναι αυξημένη στην Βασ. Κωνσταντίνου, Βασ. Σοφίας και σε τμήματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, καθώς και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10′-15′ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10'-15' από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 15, 2025

Φωτιά σε φορτηγό στην Αθηνών-Λαμίας: Διεκόπη η κυκλοφορία προς Αθήνα

Πυρκαγιά σε Ι.Χ. φορτηγό ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου 2025 στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος των διοδίων Αφιδνών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λόγω του περιστατικού, η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε προσωρινά στο ρεύμα προς Αθήνα, προκειμένου να επιχειρήσουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και να αποκατασταθεί η ασφάλεια στο οδικό δίκτυο.

Λόγω της διακοπής, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας.

