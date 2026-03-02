Αυξημένα μέτρα σε σημεία αμερικάνικου και ισραηλινού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα – Τι λέει η Κωνσταντία Δημογλίδου

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές στην Ελλάδα μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Μέση Ανατολή και την εισβολή ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν.

Όπως είπε μιλώντας στην ΕΡΤ, η Κωνσταντία Δημογλίδου, η ΕΛΑΣ προχωράει στην αύξηση των μέτρων ασφαλείας σε σημεία αμερικάνικων και ισραηλινών συμφερόντων. Τα μέτρα σύμφωνα με την κα. Δημογλίδου, δεν περιορίζονται σε διπλωματικές αποστολές, αλλά επεκτείνονται και σε επιχειρηματικούς και εμπορικούς χώρους που ενδέχεται να αποτελέσουν στόχους.

Έμφαση δίνεται στα μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, όπου οι έλεγχοι είναι πλέον πιο εντατικοί και πραγματοποιούνται με αυξημένο προσωπικό. Αναφορικά με την Κρήτη και τη βάση της Σούδας, επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη απειλή, ωστόσο η ανησυχία των πολιτών θεωρείται εύλογη εν μέσω πολεμικών συγκρούσεων στην ευρύτερη γειτονιά.

Δεν υπάρχει επίσημη σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν συγκεκριμένα σημεία. Η κατάσταση περιγράφεται όπως τόνισε ως περίοδος «πολύ αυξημένων μέτρων και επιτήρησης».