Το Ισραήλ απειλεί τον Λίβανο και με “χερσαία επίθεση” – Ιρανικά χτυπήματα σε διυλιστήρια – Η Γαλλία “έτοιμη” να μπει στον πόλεμο

Κλιμακώνεται ώρα με την ώρα η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τη σύγκρουση των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του Ιράν να έχει λάβει διαστάσεις γενικευμένης σύρραξης σε ολόκληρη την περιοχή.

Το Ιράν συνεχίζει να πλήττει αμερικανικές εγκαταστάσεις στον Περσικό Κόλπο μετά την εξόντωση του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και δεκάδων κορυφαίων Ιρανών αξιωματούχων.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ απαντά χτυπώντας -όπως λέει- «την καρδιά της Τεχεράνης» και εξαπολύει επιθέσεις στον Λίβανο μετά την εκτόξευση μπαράζ ρουκετών από τη Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ.

Ωστόσο, το μέτωπο έχει εξαπλωθεί σε πολλές ακόμα χώρες, μεταξύ των οποίων και στην Κύπρο, όπου λίγο μετά τα μεσάνυχτα, drone χτύπησε τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, προκαλώντας υλικές ζημιές. Επιδρομές έχουν αναφερθεί επίσης σήμερα στο Κουβέιτ, το Ιράκ και το Κουβέιτ.

Την ίδια ώρα, η Γαλλία σκέφτεται να λάβει μέρος στην άμυνα των κρατών του Κόλπου, ενώ η Γερμανία το διαψεύδει.

Ο Γάλλος υπουργό Εξωτερικών δήλωσε τη Δευτέρα ότι η επίθεση στο Ιράν θα έπρεπε να είχε συζητηθεί πριν ξεκινήσει και εξέφρασε την υποστήριξη και τη συμπαράσταση της χώρας του στους συμμάχους στην περιοχή.

«Όλοι θα μπορούσαν να είχαν αναλάβει τις ευθύνες τους, διότι μόνο με την προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας [των Ηνωμένων Εθνών] μπορεί η χρήση βίας να αποκτήσει την απαραίτητη νομιμότητα», δήλωσε ο Μπαρό στους δημοσιογράφους μετά από συνάντηση στο υπουργείο στο Παρίσι.

Όπως είπε η Γαλλία δεν έχει προς το παρόν ανθρώπινες απώλειες, κάλεσε σε άμεση αποκλιμάκωση, πρόσθεσε ότι ο Εμανουέλ Μακρόν συνομίλησε με τον πρόεδρο του Ιράκ και εξέφρασε τη στήριξή του στις προσπάθειές του να αποφευχθεί η σύγκρουση.

«Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν έχει καμία πρόθεση να συμμετάσχει» στη διαμάχη δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βαντεφούλ. Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών συνέχισε λέγοντας ότι είναι πιθανό «οι στρατιώτες μας να αμυνθούν σε περίπτωση που δεχθούν επίθεση».

Σαουδική Αραβία: Χτυπήθηκε διυλιστήριο της Saudi Aramco από drone

Πλήγμα από μη επανδρωμένα αεροσκάφος δέχθηκε το διυλιστήριο Ras Tanura του κρατικού πετρελαϊκού κολοσσού της Σαουδικής Αραβίας, Aramco.

Η εταιρεία προχώρησε στην αναστολή της λειτουργίας του διυλιστηρίου προληπτικά, σύμφωνα με πηγή του κλάδου που επικαλείται το Reuters, προσθέτοντας ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε στο Al Arabiya ότι δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν στις εγκαταστάσεις της Saudi Aramco στο Ras Tanura.

Σημειώνεται ότι το συγκρότημα της Ras Tanura, στην ακτή του Κόλπου της Σαουδικής Αραβίας, φιλοξενεί ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Μέσης Ανατολής με δυναμικότητα 550.000 βαρελιών ημερησίως και αποτελεί κρίσιμο εξαγωγικό κόμβο για το σαουδαραβικό αργό πετρέλαιο.

Drone χτύπησε διυλιστήριο και στο Κουβέιτ

Στο Κουβέιτ, η εταιρεία KIPIC του εμιράτου ανακοίνωσε πως μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε διυλιστήριο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δυο εργαζόμενοι.

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή πολιτικής προστασίας στο υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ, τον Μοχάμεντ Αλ Μανσούρι, η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε «ορισμένο αριθμό αεροπορικών στόχων τα ξημερώματα».

Υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ: Συνετρίβησαν αρκετά αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη

Στο μεταξύ, η αμερικανική πρεσβεία στο Κουβέιτ κάλεσε τους Αμερικανούς να βρουν «κάλυψη». «Μην προσέρχεστε στην πρεσβεία», τόνισε σε ανακοίνωσή της πριν από λίγο η αμερικανική διπλωματική αποστολή στο Κουβέιτ, προτρέποντας το προσωπικό της και το τους Αμερικανούς στη χώρα να «καλυφθούν», να βρουν ασφαλές καταφύγιο «στις κατοικίες σας στον χαμηλότερο δυνατό όροφο» και να μείνουν «μακριά από τα παράθυρα», εξαιτίας της απειλής επιθέσεων με «πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα».

Νωρίτερα στήλη πυκνού καπνού άρχισε να υψώνεται από τον τομέα όπου βρίσκεται η πρεσβεία και στην περιοχή έσπευσαν και επιχειρούν πυροσβέστες.

Η πρεσβεία δεν ανακοίνωσε ότι δέχθηκε επίθεση, αλλά εξέδωσε προειδοποίηση ασφαλείας καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες να μείνουν μακριά.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε “εκστρατεία αρκετών ημερών” κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πλήττει στόχους της Χεζμπολάχ «σε όλο τον Λίβανο», ως απάντηση σε πυρά του σιιτικού λιβανικού κινήματος προς την κατεύθυνση του Ισραήλ, των πρώτων από την έναρξη της επίθεσης εναντίον του Ιράν.

Οι λιβανικές αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 31 νεκρούς και 149 τραυματίες.

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε νωρίτερα τους κατοίκους περίπου πενήντα χωριών σε όλο τον Λίβανο να απομακρυνθούν «τουλάχιστον 1.000 μέτρα» από κάθε πολυκατοικία ενόψει βομβαρδισμών.

Η Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από την Τεχεράνη, ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε «μια ομοβροντία πυραύλων και ένα σμήνος μη επανδρωμένων αεροσκαφών» εναντίον του Ισραήλ για να εκδικηθεί το θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε το Σάββατο κατά τις πρώτες ώρες της αμερικανοϊσραηλινής επιχείρησης.

«Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύκτας εκστρατεία εναντίον του Ισραήλ και είναι πλήρως υπεύθυνη για οποιαδήποτε κλιμάκωση», δήλωσε μέσω του Telegram ο επικεφαλής του επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στρατηγός Εγιάλ Ζαμίρ. «Κάθε εχθρός που απειλεί την ασφάλειά μας θα πληρώσει μεγάλο τίμημα», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, ο στρατηγός Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε σήμερα ότι τα πλήγματα που διεξήχθησαν στον Λίβανο κατά της λιβανικής φιλοϊρανικής σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ μπορεί να διαρκέσουν “πολλές ημέρες”.

“Εξαπολύσαμε μια επιθετική εκστρατεία κατά της Χεζμπολάχ”, δήλωσε ο στρατηγός Ζαμίρ σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον ισραηλινό στρατό μερικές ώρες μετά τα ισραηλινά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού και στον νότιο Λίβανο που έγιναν σε αντίποινα στις εκτοξεύσεις ρουκετών από τη Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν, προς το Ισραήλ.

“Οφείλουμε να προετοιμαστούμε για αρκετές ημέρες μαχών, πολλές” ημέρες, πρόσθεσε.

Μάλιστα, λίγο αργότερα ισραηλινή πηγή άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για «χερσαία επίθεση» στο Λίβανο. «Καμία ασυλία για τη Χεζμπολάχ», είπε.

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νέες πυραυλικές επίθεσεις

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν μπαράζ πυραύλων με στόχο τις πόλεις Τελ Αβίβ και Χάιφα στο Ισραήλ, αλλά και την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

“Ανάμεσα στους στόχους αυτής της δέκατης ομοβροντίας βρίσκονται στοχευμένο πλήγμα κατά του κυβερνητικού συγκροτήματος του σιωνιστικού καθεστώτος (σ.σ.: του Ισραήλ) στο Τελ Αβίβ, επιθέσεις κατά στρατιωτικών κέντρων και ασφάλειας στη Χάιφα και ένα πλήγμα κατά της Ανατολικής Ιερουσαλήμ”, τομέας κατεχόμενος και προσαρτημένος από το Ισραήλ, σημείωσε ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν σε ανακοίνωσή του, την οποία επικαλέστηκε σε μετάδοσή της η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Για κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων στο Μπαχρέιν προειδοποιεί η Αμερικανική Πρεσβεία στην Μανάμα

Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος: Τουλάχιστον 555 οι νεκροί από τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ

Για τουλάχιστον 555 άτομα που έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε 131 πόλεις έκανε λόγο το πρωί της Δευτέρας η Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος.



Πάνω από 100.000 διασώστες βρίσκονται σε «πλήρη ετοιμότητα» σε ολόκληρη τη χώρα, ανέφερε η IRCS, προσθέτοντας ότι «ένα δίκτυο περίπου 4 εκατομμυρίων εθελοντών βρίσκεται σε ετοιμότητα» για να παρέχει «ανθρωπιστικές υπηρεσίες» και «ψυχοκοινωνική υποστήριξη».