Ρόδος: Συνελήφθη στη Γερμανία ο 49χρονος Ουκρανός που κατηγορείται για τη δολοφονία του 63χρονου ξενοδόχου

Στη σύλληψη του 49χρονου Ουκρανού, ο οποίος καταζητούταν για την δολοφονία του 63χρονου ξενοδόχου στη Ρόδο προχώρησαν οι Αρχές της Γερμανίας.

Ο δράστης, φέρεται όχι μόνο να σκότωσε το θύμα του, αλλά και να επιχείρησε να σκηνοθετήσει το σκηνικό του τροχαίου, προσπαθώντας να παραπλανήσει τις Αρχές και να σβήσει τα ίχνη του εγκλήματος. Μάλιστα, όπως ανέφερε η ανακοίνωση της Αστυνομίας σε βάρος του δράστη έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο.

Να θυμίσουμε, ότι στις 7 Μαΐου, η σορός του Κωνσταντίνου Τσιαντή εντοπίστηκε στην περιοχή Πασαούτια, κοντά στην επαρχιακή οδό Παστίδας-Καλυθιών, μαζί με το δίκυκλο που είχε μισθώσει. Δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια πάλης ή ένδειξεις σύγκρουσης με το όχημα, γεγονός που έδειχνε ότι επρόκειτο για ένα τραγικό ατύχημα. Οι πρώτες εκτιμήσεις, σύμφωνα με τις Αρχές, απέκλειαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Τις επόμενες ημέρες, η εκδοχή του ατυχήματος ενισχύθηκε από την προσωπική κατάσταση του θύματος. Ψυχολογική πίεση, φόβοι για σοβαρά προβλήματα υγείας, κατανάλωση αλκοόλ, και ακόμη και ένα παλαιότερο περιστατικό ληστείας με μεγάλη οικονομική ζημία έδιναν την εικόνα ενός ανθρώπου ψυχικά φορτισμένου και καταβεβλημένου.

Ωστόσο, όσο ισχυρή και αν φαινόταν η αρχική εικόνα, η αλήθεια αποκαλύφθηκε με την περαιτέρω έρευνα. Όταν η υπόθεση πέρασε στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού και η διερεύνηση εστίασε όχι στα φαινόμενα, αλλά στα πραγματικά δεδομένα, τα στοιχεία άρχισαν να αλλάζουν την πορεία της υπόθεσης. Καταθέσεις μαρτύρων, βιντεοληπτικό υλικό, άρσεις απορρήτου επικοινωνιών, τραπεζικές κινήσεις, ψηφιακά ίχνη και ιατροδικαστικές εκθέσεις άρχισαν να αποκαλύπτουν μια διαφορετική εκδοχή, ενισχύοντας την υπόθεση εγκληματικής ενέργειας.

Η ανακοίνωση της αστυνόμιας

Εξιχνιάστηκε, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού, ανθρωποκτονία 64χρονου ημεδαπού, για τον οποίο είχε αρχικά δηλωθεί εξαφάνιση και στη συνέχεια εντοπίσθηκε νεκρός σε γκρεμό παραπλεύρως επαρχιακής οδού.

Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο.

Ειδικότερα, ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, την 03 Μαΐου 2025 απογευματινές ώρες δηλώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού η εξαφάνιση 64χρονου ημεδαπού από απογευματινές ώρες της 01 Μαΐου 2025.

Κατά τη διερεύνηση της εξαφάνισης, βραδινές ώρες της 07 Μαΐου 2025 αστυνομικοί έπειτα από τηλεφωνικές αναγγελίες εντόπισαν τον 64χρονο εξαφανισθέντα κατακρημνισμένο μαζί με το δίκυκλο που είχε μισθώσει.

Στο πλαίσιο ενδελεχούς αστυνομικής έρευνας, έπειτα από επισταμένη και συνδυαστική μελέτη προδικαστικών δεδομένων και ευρημάτων, προέκυψαν στοιχεία διάπραξης ανθρωποκτονίας και προσδιορίστηκε ο δράστης, ο οποίος προέβη στη «σκηνοθέτηση» του τόπου της ανεύρεσης του πτώματος του 64χρονου, προκειμένου να παραπλανήσει τις Αρχές και ο θάνατος να αποδοθεί σε οδικό τροχαίο ατύχημα.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.