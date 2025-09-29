Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό στα διόδια της Θήβας – Δείτε Βίντεο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (29.09) λίγο πριν από τα διόδια της Θήβας στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας.

Σύμφωνα με το radiothiva.gr, το ατύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όταν ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μια οικογένεια, συγκρούστηκε με ένα προπορευόμενο φορτηγό, με αποτέλεσμα να σημειωθούν σοβαρές υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός από τη σύγκρουση.

Δείτε εικόνα από το σημείο: