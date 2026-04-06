Αττική Οδός: Καραμπόλα πέντε οχημάτων στο ύψος του κόμβου Κύμης
Στο ρεύμα προς Ελευσίνα
Καραμπόλα με την εμπλοκή πέντε οχημάτων σημειώθηκε γύρω στις 12 το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας 6/4 στην Αττική Οδό.
Το σοβαρό τροχαίο ατύχημα έγινε στο ύψος του κόμβου της λεωφόρου Κύμης στο ρεύμα προς Ελευσίνα, με αποτέλεσμα μία γυναίκα να διακομιστεί με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο Γεννηματά.
Μάλιστα, η Αττική Οδός ανακοίνωσε πως το κλείσιμο της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, προκειμένου να απομακρυνθούν τα οχήματα από το οδόστρωμα.
Το συμβάν είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις της τάξης των 15 έως 20 λεπτών, ειδικά στο τμήμα από τον κόμβο της Πεντέλης μέχρι τον κόμβο της Κύμης.
