Λαμία: Τροχαίο με 2 τραυματίες σε διασταύρωση – Παραβίασε στοπ και εμβόλισε παππού και εγγονό (βίντεο + εικόνες)

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (5/4/26) στη διασταύρωση της Οδυσσέα Ελύτη με την οδό Νικοπόλεως στην Λαμία.

Σύμφωνα με το lamiareport, Το IX τύπου SUV παραβίασε το STOP της οδού Νικοπόλεως και εμβόλισε στην κυριολεξία το άλλο αυτοκίνητο που ανέβαινε κανονικά την Οδυσσέα Ελύτη με δύο επιβάτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το χτύπημα ήταν πολύ γερό και ο 70χρονος οδηγός του δεύτερου οχήματος, με τον 17χρονο εγγονό του και συνοδηγό, τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας, ανέλαβε την προανάκριση με την καταγραφή του συμβάντος.