Αττική: Νεαρός Ρομά άρπαξε 1.000 ευρώ από συνεργείο μπροστά στα μάτια του ιδιοκτήτη (βίντεο)

Μία απίστευτη κλοπή σημειώθηκε σε συνεργείο της Αττικής, όταν νεαρός Ρομά κατάφερε να αρπάξει πάνω από 1.000 ευρώ από τον ιδιοκτήτη, ενώ εκείνος βρισκόταν μέσα στο κατάστημα.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, ο δράστης πέρασε μόλις σε ένα μέτρο απόσταση από μπροστά του, άνοιξε συρτάρια και το τσαντάκι με τα χρήματα και έφυγε αθόρυβα, χωρίς να γίνει αντιληπτός.

Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τις κινήσεις του νεαρού μέσα στο συνεργείο, αποκαλύπτοντας πώς κατάφερε να μείνει «αόρατος» ακόμη και όταν ήρθαν σε πολύ κοντινή απόσταση.

«Το μαγαζί ήταν κλειστό με τα ρολά κλειστά στη μία πόρτα. Τα μηχανάκι ήταν όλα μέσα, κι εγώ παράλληλα ήμουν μέσα στον χώρο. Ο δράστης πέρασε στο ένα μέτρο απόστασης από μπροστά μου.

Άνοιξε τα συρτάρια μου, και παρόλο που το ταμείο δεν είχε μέσα λεφτά, είχα στο τσαντάκι μου μεγάλο χρηματικό ποσό στο γραφείο, περίπου 1.500 ευρώ, και μου τα πήρε όλα.Τα πήρε και έφυγε σαν κύριος χωρίς να τον πάρω χαμπάρι. Γάτα να περνούσε, θα την έβλεπα», είπε ο ιδιοκτήτης του συνεργείου.