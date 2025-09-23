Στα πρότυπα της ΕΚΑΜ και της ΟΠΚΕ η νέα ομάδα αστυνόμευσης που μπαίνει στους καταυλισμούς Ρομά – Πώς θα γίνεται η περιφρούρηση

Μια νέα ειδική αστυνομική ομάδα, στα πρότυπα της ΕΚΑΜ και της ΟΠΚΕ, ετοιμάζεται να αναλάβει δράση μέσα στους επόμενους ενάμιση μήνες, με στόχο την 24ωρη παρουσία σε οικισμούς Ρομά της Αττικής.

Το νέο σώμα θα υπάγεται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και θα διαθέτει ξεχωριστή στολή και εξοπλισμό.

Οι ομάδες θα είναι οκταμελείς ή δεκαμελείς, με έδρα μέσα σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί «κόκκινα σημεία» λόγω της αυξημένης παραβατικότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη 50 αστυνομικοί εκπαιδεύονται ώστε να στελεχώσουν τις πρώτες μονάδες. Ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί προοδευτικά, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες σε όλη την Αττική. Εφόσον η δράση κριθεί επιτυχημένη, δεν αποκλείεται να ακολουθήσει επέκταση και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Όπως τονίζουν ανώτατα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., το νέο σώμα θα λειτουργεί αυτόνομα, ωστόσο σε περίπτωση μεγάλης επιχειρησιακής ανάγκης είναι πιθανή η συνδρομή της ΟΠΚΕ και της ΕΚΑΜ.

«Θα εγκαταστήσουμε ένστολους μέσα στους οικισμούς, θα περιπολούν καθημερινά, ώστε να γίνει σαφές ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αποφυγής του Νόμου», δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ανακοινώνοντας την πρωτοβουλία.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις αντιδράσεις που μπορεί να προκύψουν, ο υπουργός τόνισε πως προτεραιότητα αποτελεί η εμπέδωση της νομιμότητας.

«Κάθε μέρα γίνονται επιχειρήσεις. Μόλις προχθές συνελήφθησαν 17 άτομα, εκ των οποίων οι 11 οδηγήθηκαν στη φυλακή βάσει του νέου νόμου για τους υπότροπους. Τα πράγματα αλλάζουν», σημείωσε χαρακτηριστικά.