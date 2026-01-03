Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
Αθήνα: Φωτιά σε κτίριο στο κέντρο της πόλης, σώοι οι τέσσερις απεγκλωβισμένοι

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε γρήγορα από την Πυροσβεστική η πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στα μεσάνυχτα σε διαμέρισμα προσωρινής διαμονής στον 3ο όροφο κτιρίου στην οδό Μάρνη, στο κέντρο της Αθήνας.

Στο σημείο μετέβησαν 18 πυροσβέστες με έξι υδροφόρα οχήματα και ένα κλιμακοφόρο. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τέσσερις ενοίκους από το κτίριο, τρεις από το κλιμακοστάσιο και τον ένα με το κλιμακοφόρο όχημα. Οι ένοικοι είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Λόγω της πυρκαγιάς διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στις συμβολές των οδών Μάρνης και Σατωβριάνδου, Μάρνης και Βερανζέρου και Φαβιέρου και Μάγερ.

